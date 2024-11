Von: luk

Bozen – Anlässlich des Internationalen Tages der Kinderrechte, der alljährlich am 20. November begangen wird, fand an diesem Tag das Symposium „ProChild – Protecting Children“ bereits zum zweiten Mal statt. Diesmal im NOI Techpark in Bozen.

Nach dem Debüt im vergangenen Jahr – damals im Auditorium des Universitären Ausbildungszentrum für Gesundheitsberufe Claudiana – war dies nun die zweite Ausgabe der Veranstaltung. Im Zentrum des Symposiums stand diesmal das Thema „Betreuungspfad für minderjährige Opfer von Misshandlung und/oder Vernachlässigung ProChild“. Dabei wurden von den hochkarätigen Referentinnen und Referenten Themen angesprochen wie „Was ist Kindesmisshandlung und wie erkenne ich sie?“, „Kindeswohlgefährdung – wie kann präventive Arbeit mit Eltern aussehen?“ oder „Missbrauch und psychische Folgen“. Das Thema sexuelle Gewalt wurde ebenfalls behandelt.

Alle Kinder haben das Recht, vor Gewalt geschützt zu werden, so das Credo der Veranstaltung. In den ersten Lebensjahren seien Kinder stark im familiären Kontext eingebettet. Oft würden Misshandlung, Ausbeutung, Vernachlässigung und Diskriminierung genau in diesem privaten Rahmen passieren. Auch in Südtirol lebten Kinder, die diese Belastung ertragen müssen. Wenn Kinder und Jugendliche erleben, dass gerade jene Menschen, auf deren Liebe und Fürsorge sie angewiesen sind – sich nicht mehr um sie kümmern – sie missachten, schlagen und demütigen, habe dies einschneidende Konsequenzen für ihre körperliche, seelische und gesundheitliche Entwicklung. Diese Kinder nähmen eine schwere Last mit ins Leben, welche in vielen Fällen eine gesunde Zukunft verhindern würde. Das sei Grund genug, über die Unversehrtheit – die körperliche, psychische, sexuelle – von Kindern zu sprechen, deshalb das Symposium.

Die Veranstaltung wurde federführend von der Primaria der Pädiatrie Sterzing, Micòl Cont organisiert. Fachreferenten aus den verschiedenen zuständigen Bereichen zum Thema Kindesschutz – Pädagoginnen/Padagogen, Soziologinnen/Soziologen, Psychologinnen/Psychologen, Ärztinnen/Ärzte trugen mit ihren Beiträgen zum Gelingen der Veranstaltung bei. Primaria Micòl Cont: „Der internationale Tag der Kinderrechte ist Anlass, um über den Platz des Kindes in unserer Gesellschaft nachzudenken. Welches Bild vom Kinde steckt hinter den Kinderrechten? Was sagen Kinderrechte über den Zustand unserer Gesellschaft aus? Denn wie sagte Nelson Mandela: Eine Gesellschaft offenbart sich nirgendwo deutlicher als in der Art und Weise, wie sie mit den Kindern umgeht.“