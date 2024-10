Tag der Gebäudetechnik 2024: Innovationen und Zukunftstrends im Fokus

Von: luk

Völs – Die zweite Ausgabe des „Tag der Gebäudetechnik“ fand kürzlich im beeindruckenden Ambiente des Schloss Prösels in Völs statt und wurde von der Berufsgruppe Gebäudetechnik im lvh veranstaltet. Diese bedeutende Fachtagung bot Fachleuten und Interessierten die Möglichkeit, sich intensiv über die neuesten Entwicklungen und Innovationen im Installationsgewerbe auszutauschen. Im Mittelpunkt der Veranstaltung standen spannende Impulsvorträge erstklassiger Referenten, die nicht nur aktuelle Trends beleuchteten, sondern auch visionäre Ausblicke auf zukünftige Veränderungen in der Branche gaben.

Den feierlichen Auftakt übernahm lvh-Vizepräsident Hannes Mussak, der die anwesenden Teilnehmerinnen und Teilnehmer willkommen hieß. Im Anschluss daran wurden eine Vielzahl von Themen behandelt, die für die Gebäudetechnik von zentraler Bedeutung sind. Ein wichtiger Schwerpunkt lag auf den rechtlichen Rahmenbedingungen und Verantwortlichkeiten im Installationsgewerbe, insbesondere in Bezug auf Service und Haftung. Die Diskussionen um die Wartung von Anlagen, deren Zuverlässigkeit, Sicherheit und Langlebigkeit verdeutlichten, wie essenziell diese Aspekte für die Branche sind.

Auch die Zukunft der Gebäudeklimatisierung war ein wesentlicher Programmpunkt. Hier standen neue Trends und Technologien rund um den Einsatz von Wärmepumpen im Vordergrund. Die Referenten gingen auf erfolgreiche Projekte ein und diskutierten den Einfluss des Gebäudesektors auf Treibhausgasemissionen sowie dessen Energieeffizienz. Immerhin machen Gebäude in der EU rund 40 Prozent des Endenergieverbrauchs aus, weshalb die Rolle der Wartung für den Klimaschutz und die Dekarbonisierung des Gebäudesektors besonders hervorgehoben wurde.

Zusätzlich wurde die neue EU-Verordnung 2024/573 zu F-Gasen vorgestellt, die tiefgreifende Auswirkungen auf die Branche haben wird. Die Fachtagung betonte die Bedeutung dieser neuen Anforderungen, die sich vor allem auf die Verwendung von Kältemitteln und die Reduzierung von Emissionen beziehen.

Die Veranstaltung setzte auch technologische Innovationen auf die Agenda. So wurden etwa Smart-Building-Lösungen und automatisierte Wartung als zukunftsweisende Entwicklungen vorgestellt, die zunehmend an Bedeutung gewinnen. Darüber hinaus wurden verschiedene Wartungsstrategien, darunter präventive, korrektive und prädiktive Wartung, detailliert beleuchtet.

Ein Highlight der Fachtagung waren Best-Practice-Beispiele, die den erfolgreichen Einsatz von Wärmepumpen und nachhaltigen Kältemitteln wie R290 illustrierten. Diese Praxisbeispiele zeigten, wie technologische Fortschritte zur Reduzierung von Emissionen und zur Verbesserung der Energieeffizienz beitragen können.

In all diesen Themen spiegelt sich vor allem die Schlüsselrolle wider, welche den Berufen in der Berufsgruppe Gebäudetechnik des lvh zukommt. Nur mit ihnen ist die Umsetzung des Klimaplans 2024 überhaupt möglich.

Die Fachtagung „Tag der Gebäudetechnik 2024“ bot somit eine wertvolle Plattform, um die aktuellen Herausforderungen und Chancen der Gebäudetechnik zu diskutieren. Sie ermöglichte es den Teilnehmenden, sich über innovative Lösungen zu informieren und wichtige Impulse für die Zukunft der Branche mitzunehmen.