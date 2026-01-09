Aktuelle Seite: Home > Wirtschaft > Taiwan steigert Exporte 2025 wegen Nachfrage bei Halbleitern
Taiwan steigert Exporte 2025 wegen Nachfrage bei Halbleitern

Freitag, 09. Januar 2026 | 15:29 Uhr
APA/APA/INGRID KORNBERGER/INGRID KORNBERGER
Von: APA/AFP

Die Exportwirtschaft Taiwans boomt wegen der hohen Nachfrage nach Hochleistungschips für KI-Anwendungen. Die Insel führte im vergangenen Jahr Waren im Wert von umgerechnet mehr als 550 Milliarden Euro aus, wie das Finanzministerium in Taipeh am Freitag mitteilte. Das war eine Steigerung um 34,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Informations- und Kommunikationstechnologie stand für 40 Prozent der Exporte. Das Plus im Vergleich zum Vorjahr betrug in diesem Bereich satte 89,5 Prozent. “Aufgrund der starken Nachfrage” in Bereichen wie “KI, Hochleistungsrechnen und Cloud-Dienste” bleibe die Nachfrage nach taiwanischen Produkten hoch, erklärte das Ministerium.

. Der taiwanische Konzern TSMC fertigt unter andem für US-Größen wie Nvidia und Apple. Die USA waren im vergangenen Jahr mit einem Anteil von fast 31 Prozent das wichtigste Zielland taiwanischer Exporte.

