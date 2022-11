„Talente-Aperitivo“: Erfolgreiche Networking-Veranstaltungen in München, Wien und Graz

München/Wien/Graz – In den Universitätsstädten München, Wien und Graz hat das WIFO – Institut für Wirtschaftsforschung der Handelskammer Bozen zwischen 21. und 23. November die Veranstaltungsreihe „Talente-Aperitivo“ organisiert. 37 Südtiroler Unternehmen und 200 interessierte Studentinnen und Studenten beteiligten sich am Networking-Event. Die Veranstaltung ist Teil der Initiative Work in Südtirol/Alto Adige, um dem Arbeitskräftemangel vorzubeugen und Südtirol als attraktives Arbeitgeberland zu positionieren.

Die dritte Ausgabe des Talente-Aperitivo fand in Präsenz in München, Wien und Graz statt. An den drei Terminen hatten nicht nur Studierende, sondern auch Berufseinsteiger die Möglichkeit, persönlich mit Südtiroler Unternehmen aus verschiedenen Branchen in Kontakt zu treten und deren Tätigkeitsfelder kennenzulernen.

Gleichzeitig erfuhren die Unternehmensvertreterinnen und -vertreter näheres über die Kompetenzen und Potenziale der Studierenden. Mehrere Gesprächsinseln und ein anschließender Umtrunk sorgten dabei für eine lockere Atmosphäre.

Die Veranstaltungsreihe soll den Unternehmen und Studierenden die Möglichkeit zu einem längerfristigen Kontakt bieten, aus dem sich in der Folge Praktika, Kooperationen im Rahmen einer Abschlussarbeit oder auch konkrete Jobmöglichkeiten entwickeln. Die Unternehmen können somit frühzeitig potenzielle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie deren Anforderungen an den Arbeitsmarkt kennenlernen.

„Die Talente-Aperitivos sind der Rahmen, in dem Studierende und junge Menschen mit Unternehmen aus Südtirol in Dialog treten. Der persönliche Austausch und die unternehmensspezifischen Informationen, welche die Studierenden erhalten, sind der große Mehrwert dieser Veranstaltungsreihe“, erklärt WIFO-Direktor Georg Lun.

Die Veranstaltung wird jährlich vom WIFO in Zusammenarbeit mit der Südtiroler HochschülerInnenschaft (sh.asus) und der Interessengemeinschaft Südtiroler Auszubildender und Studierender (ISAS) organisiert.