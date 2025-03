Teurer Genuss: Kaffee wird immer kostspieliger

Von: luk

Bozen – Ein frischer Espresso am Morgen – für viele mehr als nur ein Getränk, sondern ein Lebensgefühl. Doch wer in letzter Zeit in der Bar einen Kaffee bestellt oder sich Bohnen und Pulver im Geschäft kauft, spürt es deutlich: Kaffee wird immer teurer.

Die Preissteigerungen auf dem Weltmarkt setzen sich Schritt für Schritt bis zum Endkunden fort. Seit 2021 sind die Preise um rund 20 Prozent gestiegen – und ein Ende der Teuerung ist nicht in Sicht. Experten warnen, dass weitere Erhöhungen folgen könnten. Wer also seinen morgendlichen Koffeinkick liebt, muss dafür künftig tiefer in die Tasche greifen.

ORF Südtirol Heute hat sich in Bozen ein Bild der Lage verschafft: