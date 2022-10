Therme Meran: “Hohe Energiepreise bringen uns ins Schwitzen”

Meran – Auch der Therme Meran machen die gestiegenen Energiekosten zu schaffen. Das Management hat nun darauf reagiert und reduziert die Öffnungszeiten der Anlagen ab 1. November.

Auf der Internetseite ist zu lesen:

Die hohen Energiepreise bringen nicht nur unsere Gäste, sondern auch uns ins Schwitzen, deshalb ändern wir ab 1. November unsere Öffnungszeiten: Pools: Mo – Sa 9.00 bis 21.00 Uhr (bislang 9.00 bis 22.00 Uhr) Sauna: Mo – Fr 14.00 bis 21.00 Uhr (bislang 13.00 bis 22.00 Uhr)

Sa, So und & Feiertage 10.00 bis 21.00 Uhr (bislang 9.00 bis 22.00 Uhr)

Auch in anderen Wellness- und Bade-Strukturen in Südtirol werden ähnliche Maßnahmen ergriffen. Mancherorts wird auch eine vorübergehende Schließung der Anlage in die Wege geleitet – so wie im Acquafun in Innichen. Auf der dortigen Internetseite ist das zu lesen: “Das Acquafun bleibt ab 01. November 2022 bis auf Widerruf geschlossen.”