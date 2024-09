Tourismus in Südtirol: Sommer 2024 war stabil

Von: luk

Bozen – Der Tourismus in Südtirol verzeichnete in den Sommermonaten des Jahres 2024 stabile Zahlen. Im Juli wurden laut dem Landesstatistikinstitut ASTAT etwa 1,1 Millionen Gäste und rund fünf Millionen Übernachtungen gezählt. Dies entspricht nur einer geringfügigen Steigerung im Vergleich zum Vorjahr. Vor allem Gäste aus Deutschland dominierten den Tourismus, während die Zahl italienischer Urlauber einen leichten Rückgang verzeichnete. Die kombinierte Statistik für Juni und Juli zeigt, dass im Vergleich zu 2023 insgesamt ein leichter Rückgang der Gästezahlen zu verzeichnen ist.

Tourismus seit 1990

Neben den aktuellen Zahlen hat die ASTAT auch die langfristige Entwicklung des Tourismus in Südtirol von 1990 bis 2023 ins Auge gefasst. Diese zeigt interessante Veränderungen bei den Beherbergungsbetrieben. Vor allem in den unteren Kategorien (Ein- und Zwei-Sterne) gab es einen deutlichen Rückgang – die Zahl der Betriebe sank von 3.572 im Jahr 1990 auf 958 im Jahr 2023. Gleichzeitig wuchs das Angebot im gehobenen Segment: Die Anzahl der Vier-Sterne-Hotels stieg von 154 im Jahr 1990 auf 547 im Jahr 2023. Seit 1998 gibt es auch Fünf-Sterne-Hotels in Südtirol, von denen heute 55 existieren.

Die Entwicklung der Übernachtungen und Ankünfte zeigt ebenfalls ein deutliches Wachstum. Während 1990 noch rund 23 Millionen Übernachtungen verzeichnet wurden, stieg diese Zahl im Jahr 2023 auf mehr als 36 Millionen – ein neuer Rekord für die Region. Auch die Zahl der Ankünfte wuchs erheblich: 2023 kamen fast 8,5 Millionen Gäste nach Südtirol, etwa zwei Millionen mehr als 1990.

Trotz kleiner Schwankungen in den Sommermonaten bleibt Südtirols Tourismus stark und zeigt über die Jahrzehnte hinweg ein anhaltendes Wachstum. Die Region hat sich zunehmend auf qualitativ hochwertigere Unterkünfte fokussiert, was sich in der steigenden Zahl der Vier- und Fünf-Sterne-Hotels widerspiegelt.