Tourismus in Tramin verzeichnet leichtes Nächtigungsplus

Von: mk

Tramin – Am 18. März 2025 fand im Bürgerhaus Tramin die jährliche Vollversammlung des Tourismusvereins Tramin-Raiffeisen statt. Rund 70 Mitglieder, Ehrengäste und Vertreter lokaler Vereine kamen zusammen, um einen Rückblick auf das vergangene Jahr zu werfen und strategische Schwerpunkte für die Zukunft zu diskutieren.

Tourismusbilanz 2024: Stabile Nächtigungszahlen mit +0,65 Prozent Wachstum

Im Jahr 2024 konnte Tramin insgesamt 209.616 Nächtigungen und 39.320 Ankünfte verzeichnen. Das bedeutet ein leichtes Nächtigungsplus von 0,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer betrug 5,3 Tage, bei insgesamt 1.617 verfügbaren Betten.

Während die gewerblichen Betriebe einen Rückgang von 3,45 0,65 Prozent hinnehmen mussten und auf 113.013 Nächtigungen kamen, konnte der Bereich der nicht-gewerblichen Betriebe ein bemerkenswertes Wachstum verzeichnen: 96.888 Nächtigungen (+6,1 0,65 Prozent) und 16.271 Ankünfte. Hier betrug die durchschnittliche Aufenthaltsdauer 6,0 Tage, was auf eine wachsende Beliebtheit dieser Unterkunftsform hinweist.

Fokus auf Weiterentwicklung und Innovation

Ein zentrales Thema der Versammlung war die Weiterentwicklung des touristischen Angebots. Geplant sind gezielte Maßnahmen zur Qualitätssicherung sowie innovative Erlebnisangebote, um Tramin als attraktive Destination für verschiedene Zielgruppen noch besser zu positionieren. Besonders im Fokus stehen Digitalisierung und Marketingstrategien, um neue Märkte zu erschließen und das Gästeerlebnis weiter zu optimieren.

Neue Erlebnisse und Highlights 2025

Im Rahmen der touristischen Weiterentwicklung stehen für das Jahr 2025 einige neue und spannende Projekte an:

Neuer „Apfelweg“ im Brenntal: In Zusammenarbeit mit Tourismusverein Südtirols Süden entsteht ein thematischer Erlebnisweg rund um den Apfelanbau.

Gewürztraminer Wineday 205 am 10. Mai

Südtiroler Jazzfestival Alto Adige (27.06.–06.07.2025): Tramin wird erneut Teil dieses internationalen Musikfestivals sein. Jazz meets Roner (01.07.2025, 20:00 Uhr): Einlass mit Aperitif in Zusammenarbeit mit der Brennerei Roner. Eintritt frei.

„5. Traminer Gespräche“ (03.07.2025): Hochkarätige Gäste Lenz Koppelstätter & Tobias Moretti diskutieren in der Kellerei Tramin.

Weinklänge im Ansitz (25.10.2025, 10:00 Uhr): Konzert mit anschließender Weinverkostung im Park des Weinguts Elena Walch.

Kulturwochenende (11.–12.10.2025): Führungen in den Kirchen St. Jakob und St. Valentin in deutscher und italienischer Sprache mit Jürgen Geier und dem Hoamet Museum. Besonders erfreulich: Die St. Valentinskirche wurde in die „Antike Straße der Romanik“ aufgenommen.

Traminer Weinfeste im Oktober:

Traminer Törggeletage (03.–04.10.2025)

Traminer Weingassl (18.10.2025)

Kommunikationsstrategie greift: Wachstum aus neuen Märkten

Nach wie vor stammen die meisten Gäste aus Deutschland, doch die gezielte Marketingstrategie des Tourismusvereins Tramin in Zusammenarbeit mit IDM, insbesondere in den Benelux-Staaten, zeigt erste positive Effekte. Die Zahl der Gäste aus diesen Ländern wächst – auch wenn sie derzeit noch einen kleineren Anteil am Gesamtaufkommen ausmachen.

Öffentlicher Teil: Künstliche Intelligenz als Zukunftsthema

Im Anschluss an den internen Teil der Vollversammlung fand ein hochaktuelles Seminar mit dem Titel „KI in der Praxis: Wie Künstliche Intelligenz Ihre Arbeit revolutionieren kann“ statt. Der CESE-zertifizierte Unternehmensberater und KI-Experte Stephan Waltl erläuterte praxisnah die Potenziale und Einsatzmöglichkeiten dieser Zukunftstechnologie. Das Seminar wurde von MUSE.holiday gesponsert.

Beim abschließenden Umtrunk mit Häppchen und kleinen Speisen bot sich den Teilnehmer:innen die Gelegenheit, in entspannter Atmosphäre weiterführende Gespräche zu führen und sich auszutauschen.