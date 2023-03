Tourismus: Trentino-Südtirol darf mit Plus von 15,4 Prozent rechnen

Rom – Der Tourismus in Italien dürfte im Jahr 2023 einen weiteren Aufschwung erfahren. Laut den Vorhersagen des Instituts “Demoskopika” werden in diesem Jahr in Italien 127 Millionen Ankünfte und 442,5 Millionen Übernachtung registriert. Das würde ein Wachstum zwischen 11,2 und 12,2 Prozent im Vergleich zum Jahr 2022 darstellen.

Überdurchschnittlich soll der Zuwachs in neun italienischen Regionen werden. Und Südtirol führt diese Liste an. Treffen die Hochrechnungen zu, so dürften mit Jahresende in der Region Trentino-Südtirol 52,6 Millionen Übernachtungen (+15,4 Prozent) mit 12,1 Ankünften (+11,8 Prozent) gezählt werden. Dahinter reiht sich das Veneto mit ähnlich hohen Zuwächsen ein. In den Marken soll es mit 13 Millionen Übernachtungen ein Plus von 13,4 Prozent geben. Auch Molise und die Toskana dürfen sich auf 13 Prozent mehr Besucher freuen.

Es folgen das Latium, Sizilien, Kampanien, die Emiglia-Romagna, Sardinien, Friaul-Julisch-Venetien, die Lombardei, Apulien und das Aostatal mit Zuwächsen zwischen 12,8 und etwas mehr als zehn Prozent.

Am geringsten fällt laut der Studie das Besucherwachstum in Umbrien mit 6,4 Millionen Übernachtungen und einem Plus von “nur” zehn Prozent aus.