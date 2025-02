Touristische Reputation: Die Toskana überholt Südtirol

Von: mk

Bozen – Die Toskana hat sich im diesjährigen Regionalen Tourismus-Reputationsindex von Demoskopika, der bereits zum achten Mal durchgeführt wurde, an die Spitze gesetzt und damit das bisher führende Trentino-Südtirol auf den zweiten Platz verwiesen. Während unsere Region nur 108 Punkte erzielte, waren es im Fall der Toskana 109,6.

Ausschlaggebend für diesen Erfolg waren vor allem die hohe Online-Popularität der Toskana sowie die hervorragenden Bewertungen für ihr vielfältiges Angebot an Unterkünften, Gastronomie und Kultur. Fast 79.000 Einrichtungen und Attraktionen wurden von Besuchern positiv bewertet.

Sizilien sicherte sich mit 104,6 Punkten den dritten Platz, dank einer Kombination aus positiven Bewertungen für seine fast 78.000 Einrichtungen und Attraktionen, der Popularität des Reiseziels auf Google Trends und der großen Anzahl indexierter Seiten auf Google.

Den vierten Platz holt sich das Latium, gefolgt von der Lombardei, der Emilia Romagna, Apulien, dem Veneto, Friaul-Julisch Venetien und dem Piemont.

Was sie Anziehungskraft in den sozialen Medien anbelangt, bleibt das Trentino-Südtirol allerdings an der Spitze, gefolgt von Friaul-Julisch Venetien und der Emilia Romagna. Das Piemont punktete mit der höchsten Anzahl indexierter Seiten zum Thema “Urlaub” auf Google und belegt damit den ersten Platz in der Kategorie “Recherche des Reiseziels”.

Bei der Popularität der Destinationen liegen die Toskana, Kalabrien und Sardinien vorne, gefolgt von Sizilien, Apulien, Marken und Ligurien.

Neu in diesem Jahr ist die Messung der touristischen Angebotsreputation durch ein verfeinertes methodisches System. Hier konnte sich Trentino-Südtirol den ersten Platz sichern, gefolgt von der Toskana und Latium, schreibt die Nachrichtenagentur Ansa.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Toskana in diesem Jahr die Nase vorn hat, wenn es um die Gesamtreputation als Tourismusdestination geht. Das Trentino-Südtirol überzeugt weiterhin in den Bereichen Social Media und Angebotsqualität. Sizilien hat sich dank seiner vielfältigen Stärken einen Platz auf dem Podium erobert.