Ulrike Egger ist neue Präsidentin der Südtiroler Tourismuskasse

Bozen – Ulrike Egger von der Fachgewerkschaft Fisascat SGBCISL ist kürzlich zur neuen Präsidentin der Südtiroler Tourismuskasse (STK) gewählt worden. Zu ihrem Stellvertreter wurde Gottfried Schgaguler, Landesausschussmitglied des Hoteliers- und Gastwirteverbandes (HGV), ernannt.

Neu gewählt wurde auch der Verwaltungsrat der STK. Neben Ulrike Egger und Gottfried Schgaguler gehören diesem Tony Tschenett (ASGB), Stefano Picchetti (UILTuCS SGK/UIL), Antonella Costanzo (Lhfd-Filcams Agb-Cgil) sowie Heinrich Dorfer, Nils Demetz und Daniel Schölzhorn als Vertreter des HGV an. Der neue Verwaltungsrat wurde für zwei Jahre gewählt.

Bei der letzten Sitzung des Verwaltungsrates der STK wurde zudem über neue Projekte sowie neue Leistungen für die Mitglieder der STK diskutiert. Ein besonderes Anliegen der neuen Präsidentin wird die Unterstützung der Familien sein. Hier konnte sie eine positive Bilanz des vergangenen Jahres ziehen: „Es freut mich sehr, dass die Aktionen der Rückerstattung von Spesen für Kinderbetreuung und Schulmaterial bei unseren Mitgliedern so gut angekommen sind. Es wurden 2023 knapp 900 Anträge eingereicht, was uns zeigt, dass wir mit diesen Aktionen den Zahn der Zeit getroffen haben und den Familien wirklich unter die Arme greifen konnten“, so Egger.

Ein großes Anliegen ist der STK nach wie vor die berufliche und persönliche Weiterbildung von Unternehmern sowie deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie die Unterstützung der Unternehmer im Bereich des Lehrlingswesens. So wird das Krankengeld zu 100 Prozent und das Schulgeld teilweise rückerstattet. Im Jahr 2024 wird die STK eine neue Aktion zur Unterstützung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Gastgewerbe starten. Dabei wird die STK einen Teil der Lebenshaltungskosten von alleinstehenden Personen rückerstatten. Weitere Informationen zur neuen Aktion finden sich auf der STK-Website unter

www.stk-cta.it.