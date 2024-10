Unterberger fordert neues zuhause für Tierheim Naturns

Von: Ivd

Naturns – „Ich schließe mich dem Appell des Tierheims Naturns an die Landesregierung an, schnellstmöglich eine neue Bleibe für das Heim zu finden. Diese Woche ist Welttierschutztag, und den schönen Worten müssen Taten folgen“, so die Vorsitzende der Autonomiegruppe im Senat, Julia Unterberger, in einer Mitteilung.

„Das Tierheim sucht seit sechs Jahren nach einem dauerhaften Zuhause, was umso wichtiger ist, da es im Westen des Landes keine andere Tierschutzeinrichtung gibt. Südtirol sollte sich ein Beispiel an anderen Orten nehmen, wo diese Tierheime nicht nur ausgesetzte Tiere aufnehmen, sondern auch ein Zentrum für kulturelle Initiativen und Treffpunkt all jener sind, die Tiere lieben”, so die Abgeordnete.

Abschließend meint Unterberger: “In der Vergangenheit wurden bereits mehrere Standorte vorgeschlagen – verlassene Liegenschaften, die für diese Art von Aktivitäten genutzt werden könnten. Leider wurde, aufgrund des Protestes von Anrainern, für das Tierheim noch keine Lösung gefunden. Im März muss das Tierheim Naturns jedoch seinen derzeitigen Standort verlassen, und es ist dringend an der Zeit, eine Lösung zu finden. Es wäre für das reiche Südtirol kein Gütesiegel nicht einen Ort im Westen des Landes für ausgesetzte und hilfsbedürftige Tiere zu finden.“