Urlaube 2024 mit der Lebenshilfe

Am Meer und am Berg

Von: luk

Bozen – Auch für den gerade zu Ende gegangenen Sommer organisierte die Lebenshilfe eine große Anzahl an Urlauben für ihre Mitglieder. Die Urlaube, an denen über 200 Personen mit Beeinträchtigungen teilnahmen, fanden an insgesamt 23 verschiedenen Orten im Inland und im Ausland statt.

Besonders beliebt waren die Urlaube an der italienischen Adria, in der Toskana, auf Sardinien, auf Ischia und am Gardasee. Eine Gruppe verbrachte ihren Urlaub in Lech am Arlberg, eine weitere in Going am Wilden Kaiser in Nordtirol. Bei einer Reihe von Angeboten befanden sich mit dem Ritten, Völs am Schlern und Villnöß die Ziele in Südtirol. Ein weiteres Ziel stellte Pfalzen dar, wo die traditionellen Familienwochen stattfanden, an denen insgesamt 16 Familien teilnahmen.

Die Urlaube verliefen allesamt erfolgreich. Alle Teilnehmer/innen konnten gemeinsam mit ihren Teams von Begleiter/inne/n einen tollen Urlaub genießen und viele sonnige Tage erleben.

Im Herbst bietet die Lebenshilfe noch einen Wellnessurlaub in Montegrotto an. Ausklingen werden die heurigen Urlaubsangebote mit den im Winter stattfindenden Familienentlastungstagen in Terenten.