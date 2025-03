US-Notenbank Fed lässt Leitzins unberührt

Von: APA/Reuters/dpa-AFX

In Zeiten des rasanten politischen Umbruchs in den USA hat die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) den Leitzins nicht angetastet. Die Währungshüter um Fed-Chef Jerome Powell beließen den geldpolitischen Schlüsselsatz am Mittwoch in der Spanne von 4,25 bis 4,50 Prozent. Es war nach der Jänner-Sitzung bereits die zweite Zinspause heuer. Die Fed vollzog im September die Zinswende und ließ danach zwei Schritte nach unten folgen. Aktuell wurde die Wachstumsprognose gesenkt.

In den USA gibt es Sorge, dass die US-Wirtschaft wegen Trumps erratischer Zollpolitik in eine Rezession schlittern könnte. Eine Folge von Importzöllen ist es, dass Waren, die aus dem Ausland importiert werden, in den USA nicht sofort produziert werden können. Sie würden sich daher automatisch verteuern. Zudem könnten US-Unternehmen angesichts der geringeren Konkurrenz aus dem Ausland ihre Preise ebenfalls erhöhen. Zuletzt wurden Zölle gegen Kanada, Mexiko und China und Stahl- und Aluminiumimporte verhängt. Zumindest die Zölle für Waren aus Kanada und Mexiko nahm Trump zum Teil wieder zurück. Auch mit der EU gibt es Handels-Spannungen.

Jüngste Aussagen von Trump werden so gedeutet, dass der Präsident eine Rezession nicht mehr ausschließt. Typische Merkmale eines Konjunkturabschwungs sind steigende Arbeitslosigkeit, sinkender Konsum, rückläufige Investitionen und eine allgemeine wirtschaftliche Unsicherheit.

Fed hat keine Eile mit weiteren Lockerungen

Nun hat die Federal Reserve klargemacht, dass sie keine Eile mit weiteren Lockerungen hat. Die aktuelle Wirtschaftslage sei von ungewöhnlich hoher Unsicherheit geprägt, sagte Fed-Chef Powell bei der Pressekonferenz zur Zinsentscheidung am frühen Nachmittag (Ortszeit) in Washington. Gleichzeitig stellte er fest: “Die Fed ist gut positioniert, um die weitere Entwicklung abzuwarten.” Die richtige Haltung der Fed bestehe derzeit darin, “auf mehr Klarheit zu warten”.

“Für die weitere Entwicklung wird der Kurs der US-Regierung in der Handelspolitik und der Migrationspolitik von entscheidender Bedeutung sein”, kommentierte Michael Heise, Chefökonom von HQ Trust, mit Blick auf die Zinsen und die US-Wirtschaft.

Stephan Bales, Experte bei der deutschen Förderbank KfW, verwies darauf, dass die Fed angesichts der weiterhin hohen Unsicherheit die Füße stillhalte: “Der Druck auf die US-Notenbank dürfte jedoch mit jeder weiteren Zinspause im Laufe des Jahres zunehmen.” Auf der einen Seite stünden Rezessionssorgen und ein perspektivisch abkühlender US-Arbeitsmarkt. Auf der anderen Seite drohe die Handelspolitik Trumps das Preisstabilitätsziel der Fed zu gefährden. “Damit nicht genug, könnten Trumps anhaltende Forderungen nach niedrigen Zinsen in einem Konflikt mit Notenbankchef Powell enden und die bestehenden Turbulenzen an den Finanzmärkten weiter verschärfen.” Dadurch könnte die Zinspolitik nach Ansicht des Experten zum Balanceakt für die US-Notenbank werden.

Wachstumsprognose gesenkt

Die Notenbank veröffentlichte nun auch ihre neue Konjunkturprognose für die USA – und gibt sich pessimistischer als noch vor drei Monaten. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) der weltgrößten Volkswirtschaft wird demnach dieses Jahr um 1,7 Prozent wachsen (Dezember: 2,1 Prozent).

Inflationserwartung leicht gesteigert

An ihrer Zinsprognose halten die Notenbanker fest. Die Entscheider der Fed rechnen für 2025 im Mittel wie im Dezember mit einem Leitzins von 3,9 Prozent. Das deutet auf zwei kleine Zinsschritte in diesem Jahr hin. Seit Amtsantritt hat Trump hohe Zölle auf Waren aus verschiedenen Ländern verhängt. Die Unsicherheit über die möglichen Folgen der aggressiven Vorgehensweise zählt zu den stärksten Preistreibern und könnte das Wachstum bremsen. Die Aufgabe der Fed ist es, die Inflation in Zaum zu halten. Sie strebt eine Teuerungsrate von 2 Prozent an.

Für heuer rechnen die Notenbanker nun mit einer Teuerungsrate von durchschnittlich 2,7 Prozent – damit ist sie etwas höher als bisher angenommen. Im Dezember lag die Prognose bei 2,5 Prozent. Die Kerninflation, also ohne Berücksichtigung von Lebensmittel- und Energiepreisen, soll dieses Jahr bei 2,8 Prozent (Dezember: 2,5 Prozent) liegen. Die Notenbanker schauen in ihrer Analyse besonders auf diesen Wert. Er gibt den allgemeinen Preistrend nach Meinung von Fachleuten besser wieder als die Gesamtrate, da schwankungsanfällige Komponenten herausgerechnet werden.