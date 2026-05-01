Aktuelle Seite: Home > Wirtschaft > US-Spritpreis ist auf höchstem Stand seit fast vier Jahren
Tanken in den USA wurde durch Iran-Krieg teurer

US-Spritpreis ist auf höchstem Stand seit fast vier Jahren

Freitag, 01. Mai 2026 | 19:16 Uhr
Tanken in den USA wurde durch Iran-Krieg teurer
APA/APA/dpa/Jens Büttner
Schriftgröße

Von: APA/dpa

Ohne Aussicht auf eine baldige Öffnung der für den weltweiten Ölhandel wichtigen Straße von Hormuz ist der Benzinpreis in den USA auf den höchsten Stand seit fast vier Jahren gestiegen. Für eine Gallone (3,785 Liter) Benzin mussten Amerikanerinnen und Amerikaner am Freitag nach Angaben des Automobilverbands AAA im Schnitt 4,39 US-Dollar (3,75 Euro) zahlen. Innerhalb gut einer Woche ist der Benzinpreis damit um mehr als 30 Cent gestiegen.

Schon am Vortag, als der durchschnittliche Spritpreise in den USA bei 4,30 US-Dollar pro Gallone lag, hieß es von dem Verband, die Benzinpreise seien so hoch wie seit Ende Juli 2022 nicht mehr.

Peis seit Kriegsbeginn um fast die Hälfte gestiegen

Als der Iran-Krieg Ende Februar mit Angriffen der USA und Israels auf den Iran begann, lag der Wert im Schnitt noch bei 2,98 Dollar. Seitdem ist der Preis also um rund 47 Prozent gestiegen.

Die Schifffahrt in der Straße von Hormuz ist weiterhin stark eingeschränkt. Nach einem Bericht der britischen Marine passieren derzeit täglich weniger als zehn Schiffe die Meerenge. Mehr Schiffe verlassen demnach den Persischen Golf als andersherum. Bevor die Straße von Hormuz vom Iran infolge des Kriegs blockiert wurde, fuhren etwa 130 Schiffe täglich hindurch, hieß es weiter.

Tanken in den USA im Vergleich zu Österreich billig

Im Vergleich zu Österreich ist das Tanken in den USA immer noch günstig. Umgerechnet auf Liter und Euro liegt der aktuelle US-Benzinpreis bei rund einem Euro. In Österreich lag der Preis für einen Liter Superbenzin (Eurosuper 95) laut Daten des Wirtschaftsministeriums zuletzt bei 1,712 Euro.

Für US-Präsident Donald Trump und seine Republikaner ist der gestiegene Spritpreis im eigenen Land trotzdem ein Problem. Denn in den USA sind viele Menschen auf ihr Auto angewiesen – und der Blick richtet sich bereits auf die wichtigen Zwischenwahlen zum Kongress im Herbst.

Kommentare

Aktuell sind 1 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Jetzt auch noch das: Tirol blockiert Fernpass
Kommentare
55
Jetzt auch noch das: Tirol blockiert Fernpass
Warum selbst Reiche sich arm fühlen
Kommentare
44
Warum selbst Reiche sich arm fühlen
Forderungen nach fairen Löhnen, Sicherheit und mehr Lebensqualität
Kommentare
37
Forderungen nach fairen Löhnen, Sicherheit und mehr Lebensqualität
Trauer um Anila Kurcani [46]
Kommentare
36
Trauer um Anila Kurcani [46]
Wal Timmy schnuppert schon Salzwasser
Kommentare
30
Wal Timmy schnuppert schon Salzwasser
Anzeigen
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
FUBAS startet in die Rückrunde 2025/26
SANLUI Real Estate
SANLUI Real Estate
Neue Maßstäbe in der Südtiroler Immobilienvermittlung
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 