Aktuelle Seite: Home > Wirtschaft > US-Zölle führen zu Eintritt von Schweizer “Horrorszenario”
Schweizer Präsidentin und Finanzministerin Karin Keller-Sutter

US-Zölle führen zu Eintritt von Schweizer “Horrorszenario”

Donnerstag, 07. August 2025 | 08:59 Uhr
Schweizer Präsidentin und Finanzministerin Karin Keller-Sutter
APA/APA/KEYSTONE/URS FLUEELER
Schriftgröße

Von: APA/dpa

Seit einigen Stunden gelten für die Schweiz mit 39 Prozent so hohe US-Zölle wie kaum für ein anderes Land. Zum Vergleich: Für die EU und damit Österreich als deren Mitglied sind es 15 Prozent. Der Schweizer Industrieverband der Tech-Industrie, Swissmem, spricht von einem “Horrorszenario”.

“Bleibt diese horrende Zollbelastung bestehen, ist das Exportgeschäft der Schweizer Tech-Industrie in die USA faktisch tot – insbesondere angesichts deutlich tieferer Zölle für die Konkurrenz aus der EU und Japan”, schreibt der Verband auf X. Das Schweizer Kabinett wollte am Nachmittag zu einer Krisensitzung zusammentreffen.

Der Wirtschaftsverband Economiesuisse verlangt weitere Verhandlungen. “Eine möglichst rasche Einigung zur Reduktion der Zölle ist dringend”, schreibt er. Zudem seien Maßnahmen nötig, um den Wirtschaftsstandort zu stärken.”

Keine Chance in Washington

Bundespräsidentin und Finanzministerin Karin Keller-Sutter und Wirtschaftsminister Guy Parmelin waren noch persönlich nach Washington gereist, sind aber am Donnerstagmorgen mit leeren Händen zurückgekehrt. Sie konnten auf ihren am Dienstag hastig arrangierten Besuch nur mit Außenminister Marco Rubio sprechen. Der ließ anschließend verlauten, es sei um Verteidigungskooperation gegangen und “eine faire und ausgeglichene Handelsbeziehung, die dem amerikanischen Volk zugutekommt”.

Die USA sind der wichtigste Handelspartner der Schweiz. Rund 18 Prozent der Ausfuhren gingen im vergangenen Jahr über den Atlantik. Die Industrie fürchtet bei 39 Prozent Zöllen um zehntausende Arbeitsplätze. US-Präsident Donald Trump argumentiert mit dem hohen Defizit im Warenhandel von rund 39 Milliarden Franken (41,5 Mrd. Euro). Zusammen gesehen mit dem Dienstleistungshandel ist es etwa halb so hoch.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Puezalm in Gröden: Wolf reißt 40 Schafe 
Kommentare
112
Puezalm in Gröden: Wolf reißt 40 Schafe 
Trotz Kritik: Zerzer wird neuer Raumordnungschef
Kommentare
110
Trotz Kritik: Zerzer wird neuer Raumordnungschef
PS-Wahnsinn in den Dolomiten – VIDEO
Kommentare
78
PS-Wahnsinn in den Dolomiten – VIDEO
Wolf-Entnahme im Vinschgau vorerst gestoppt
Kommentare
76
Wolf-Entnahme im Vinschgau vorerst gestoppt
Leere Strände, volle Dolomiten: Sommer in Italien
Kommentare
63
Leere Strände, volle Dolomiten: Sommer in Italien
Anzeigen
Gewinner, Highlights und Stimmenrekord bei der Wahl der beliebtesten Bars und Cafés - Ausgabe 2025
Gewinner, Highlights und Stimmenrekord bei der Wahl der beliebtesten Bars und Cafés - Ausgabe 2025
First20:
Stylishe Bürofläche in Bozen Süd mit klarer Linie
Stylishe Bürofläche in Bozen Süd mit klarer Linie
Ready for New Work:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 