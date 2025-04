US-Zölle – Peking dementiert Telefonat zwischen Xi und Trump

Von: APA/AFP

Die Regierung in Peking hat Aussagen von US-Präsident Donald Trump über ein Telefonat mit dem chinesischen Staatschef Xi Jinping zurückgewiesen. “Soweit ich weiß, gab es in letzter Zeit kein Telefongespräch zwischen den beiden Staatschefs”, sagte der Sprecher des chinesischen Außenministeriums, Guo Jiakun, am Montag in Peking. Es gebe derzeit keine Verhandlungen über Zollfragen zwischen China und den USA.

Trump hatte vergangene Woche von einem Telefonat mit Xi berichtet. “Er hat angerufen”, sagte Trump laut einem am Freitag veröffentlichten Interview mit dem “Time”-Magazin. “Ich glaube nicht, dass das ein Zeichen von Schwäche seinerseits ist.”

Beim Verlassen des Weißen Hauses sagte Trump zu der Frage von Reportern, ob Xi ihn nach Ankündigung der US-Zölle Anfang April angerufen habe oder davor: “Ich will das nicht kommentieren, aber ich habe oft mit ihm gesprochen.” Die chinesische Regierung hatte am Donnerstag dementiert, dass es bereits Handelsgespräche zwischen Peking und Washington gibt.

Die von Trump angeordneten Zölle auf chinesische Einfuhren belaufen sich für die meisten Produkte auf 145 Prozent, China verhängte Gegenzölle auf US-Importe in Höhe von 125 Prozent.