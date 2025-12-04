Aktuelle Seite: Home > Wirtschaft > Verein Südtiroler Weinstraße stellt neuen Vorstand und Präsidenten vor
Verein Südtiroler Weinstraße stellt neuen Vorstand und Präsidenten vor

Donnerstag, 04. Dezember 2025 | 13:41 Uhr
Von: mk

Kaltern – Der Verein Südtiroler Weinstraße hat am 13. November seine turnusmäßige Vorstandswahl abgehalten und die Führungsstruktur für die kommenden Jahre neu bestimmt. Der neu gewählte Vorstand setzt sich aus folgenden Mitgliedern zusammen: Sighard Rainer, Thomas Nicolussi-Leck, Anton Dalvai, Christian Sinn, Evelyn Falser, Christian Gschnell, Armin Pomella, Horst Winkler, Manfred Joppi, Stephan Calliari, Stephan Konder, Barbara Zisser, Otto Pomella, Alexandra Cembran und Christoph Kofler.

Im Rahmen der konstituierenden Sitzung am 26. November wurde zudem Christian Gschnell zum neuen Präsidenten des Vereins Südtiroler Weinstraße gewählt. An seiner Seite stehen die neu bestellten Vizepräsidenten Stephan Konder (Gemeinde Bozen) und Stephan Calliari (Tourismusverein Tramin). Mit dieser Führungsspitze startet der Verein motiviert in eine neue Amtsperiode.

Ein besonderer Dank gilt dem bisherigen Präsidenten Manfred Vescoli, der den Verein über 15 Jahre hinweg geprägt und maßgeblich weiterentwickelt hat. Unter seiner Leitung wurden zahlreiche Initiativen zur Stärkung der Marke Südtiroler Weinstraße erfolgreich umgesetzt, wichtige Kooperationen gefestigt und innovative Projekte angestoßen. Der Verein würdigt seinen langjährigen Einsatz mit großer Wertschätzung.

Der neu formierte Vorstand blickt zuversichtlich auf die kommenden Aufgaben. „Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit dem neuen Vorstandsteam und dem neu gewählten Präsidenten“, so der Geschäftsführer des Vereins, Stefan Geier. „Gemeinsam wollen wir die Südtiroler Weinstraße weiterhin als einzigartige Wein-, Kultur- und Genussregion positionieren und ihre Vielfalt noch stärker sichtbar machen. Unser Ziel ist es, Qualität, Authentizität und die Besonderheiten unserer Region auch künftig wirkungsvoll zu kommunizieren und erfolgreich zu vermarkten.“

Bezirk: Überetsch/Unterland

