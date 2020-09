Verstärkte Zusammenarbeit für gemeinsamen Neustart

Bozen – Die Covid-19-Pandemie hat die Eventbranche auf eine harte Probe gestellt und sie gezwungen, sich neu zu erfinden. Weil es sich aber um einen widerstandsfähigen und kreativen Sektor handelt, mangelt es nicht an interessanten Lösungen für einen Neustart und an Willen zu gegenseitiger Zusammenarbeit.

„25.000 m2 Fläche + Eventdienstleister = neue Wachstumschancen!“ – unter dieser Formel lassen sich die Absichten von Messe Bozen und der hds-Fachgruppe Eventdienstleister zusammenfassen, einem Zusammenschluss von Unternehmen der Bereiche Eventmanagement, Security, Event-Technik, Veranstaltungskommunikation sowie Catering. Jetzt gilt es die Kräfte zu bündeln, um die Herausforderungen der “neuen Normalität” anzugehen.

Gleichzeitig wächst Tag für Tag der Wunsch der Menschen, sich wieder treffen zu können, in einer geschützten und sicheren Umgebung. Vor allem für viele Unternehmen, Verbände und Institutionen sind Veranstaltungen ein wertvolles Marketinginstrument sowie eine Gelegenheit, sich zu begegnen und sich auszutauschen. Es ist daher für alle wichtig, erfolgreich neu zu starten. Dafür braucht es allerdings ein hohes Maß an Organisation und Professionalität. Genau das bieten die Eventdienstleister dank ihrer jahrzehntelangen Erfahrung. Sie unterstützen ihre Auftraggeber von der Planung über die Realisierung bis zur Nachbereitung der Veranstaltung: Catering, Beschallung, Beleuchtung, Ausstattung, Sicherheitsdienste sind nur einige der angebotenen Leistungen.

Messe Bozen hingegen verfügt über ein enormes und vielfältiges Raumangebot für unterschiedlichste Bedürfnisse: von bestens ausgestatteten Konferenzräumen über die einladende Südtirol Lounge bis hin zu den vielfältig nutzbaren Messehallen von insgesamt 25.000 m². Direkt an das Messegelände angegliedert ermöglicht das MEC Meeting & Event Center Südtirol-Alto Adige die Organisation von Tagungen unterschiedlichster Art und Größe.

“Aus logistischer und räumlicher Sicht sind wir in der Lage, individuelle Lösungen anzubieten, die für jede Gelegenheit geeignet sind und das alles in einem sicheren Umfeld dank des strengen Sicherheitsprotokolls, das alle erforderlichen Hygiene- und Abstandsregeln sowie alle weiteren Schutzmaßnahmen für Aussteller, Besucher und Mitarbeiter umfasst. Durch die neue Zusammenarbeit mit den Eventdienstleistern im hds wollen wir neue Synergien und Möglichkeiten für Unternehmen schaffen”, erklärt Thomas Mur, Direktor der Messe Bozen.

Für Drittveranstalter gibt es also viele Möglichkeiten, wie die geplanten Veranstaltungen der kommenden Monate beweisen: Von 26. bis 28. September finden in den Hallen der Messe mit Shoe Collection wieder Ordertagen für Fachbesucher aus dem Schuhsektor statt sowie am ersten Oktoberwochenende die achte Ausgabe der Hochzeitsmesse. Vom 1. bis 3. Oktober sind die Worldskills Italy 2020, also die Landesmeisterschaften der Handwerker, im Rahmen der heuer rein digital durchgeführten Bildungsmesse Futurum an der Reihe. Im Herbst bieten die Messehallen zudem einer Filmproduktionsfirma logistische Unterstützung und empfangen die angehenden Juristen der Provinz für die jährliche schriftliche Aufnahmeprüfung.

Dazu erklärt Katrin Trafoier, Präsidentin der Eventdienstleister und Veranstalter im hds: “Im Sinne der Verhältnismäßigkeit ist es wichtig, dass Events wieder starten: dies gilt auch für Messen. Das gesamte gesellschaftliche Leben ist voll im Gange, deshalb müssen wir auch bei größeren Events und Messen Mut zeigen – natürlich unter größtmöglicher Beachtung aller Sicherheitsvorschriften. Es gibt wohl derzeit kaum so sichere Locations für Events, wie die Messe, die unter Zuhilfenahme von Thermoscannern, Zugangskontrollen, Teilnehmermanagement, Leitsystemen, Security etc. für Sicherheit sorgen. Dies gilt auch für alle anderen künftig geplanten Events: Sicherheit und Gesundheit haben für alle Veranstalter oberste Priorität”.