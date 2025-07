Versuchszentrum Laimburg forscht an klimafreundlicher Landwirtschaft

Von: luk

Bozen – Das Versuchszentrum Laimburg beteiligt sich an drei neuen Forschungsprojekten zur Förderung einer nachhaltigeren Landwirtschaft in Südtirol. Im Fokus stehen dabei die Reduzierung von Kunststoffen, der energieeffiziente Einsatz von Kühlsystemen sowie ein zukunftsorientiertes Wassermanagement. Die Projekte sind Teil der Nachhaltigkeitsstrategie „Everyday for Future“ und des Klimaplans „Südtirol 2040“ der Landesregierung.

Im Projekt „ClimOO“ untersucht Laimburg gemeinsam mit Partnern den Einsatz von Kunststoffen in der Landwirtschaft und mögliche Alternativen, um Mikroplastik im Boden zu verringern. „CoolST“ widmet sich dem steigenden Energiebedarf für die Lagerung von Lebensmitteln und soll energieeffiziente Lösungen aufzeigen. Im dritten Projekt, „NextWater_ST“, analysiert Laimburg den Wasserbedarf in der Landwirtschaft, um künftige Nutzungsszenarien angesichts des Klimawandels zu entwickeln.

Alle drei Vorhaben werden in Zusammenarbeit mit Südtiroler Forschungseinrichtungen im Rahmen der Allianz S.T.A.R.S. durchgeführt und von der Autonomen Provinz Bozen unterstützt. Ziel ist es, den Agrarsektor ökologisch zukunftsfähig zu gestalten.