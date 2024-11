Vier neue Primare ernannt

Von: luk

Bozen – Mit Beschluss des Generaldirektors haben heute vier Abteilungen und Dienste im Sanitätsbetrieb eine definitive Leitung erhalten.

Die Ausschreibungen vakanter Primarstellen sowie die Ernennungen von Primaren im Südtiroler Sanitätsbetrieb nach den neuen gesetzlichen Richtlinien schreiten zügig voran. Heute wurden gleich vier Primarärzte ernannt. Die nach den im Dekret des Landeshauptmanns Nr. 29/2021 neu festgelegten Kriterien ernannten Primare, sind: Roger Pycha, Primar des Psychiatrischen Dienstes im Gesundheitsbezirk Brixen; Mohsen Farsad, Primar des betrieblichen Dienstes für Nuklearmedizin; Stefano Murano, Primar der Arbeitsmedizin – Klinische Sektion und ärztliches Arbeitsinspekorat. Als neuer Primar der Abteilung Neurologie am Krankenhaus Bozen wurde Giosuè Gulli ernannt.

Bei Roger Pycha, Mohsen Farsad und Stefano Murano handelt es sich um Primare, die diese Funktion bereits während der vergangenen Jahren bekleidet haben. Diese Stellen mussten aber aufgrund des Urteils des Verfassungsgerichts Nr. 139/2022 vom Südtiroler Sanitätsbetrieb neu ausgeschrieben werden. Giosuè Gulli hingegen ist ein neues Gesicht in der Riege der Primare. Der 54-Jährige hat sein Studium der Medizin und Chirurgie an der Universität Verona absolviert und 2001 in Physiologie an den Universitäten Verona und Turin promovierte. Von 2001 bis 2006 absolvierte er eine Facharztausbildung in Neurologie an der Universität Verona. Während seiner klinischen Laufbahn konnte er an renommierten Kliniken Erfahrungen sammeln, etwa an der Universität Erlangen-Nürnberg, (Deutschland), am Leeds Teaching Hospital, (England) sowie an der Universität Verona. Ab 2013 war Giosuè Gulli an verschiedenen Gesundheitseinrichtungen im Vereinigten Königreich tätig. Zunächst übernahm er zeitlich befristete Positionen als Neurologie- und Schlaganfallexperte in London (St. George’s Hospital) und später am Frimley Park NHS Foundation Trust (2014–2016). Ab 2017 leitete Giosuè Gulli als Klinischer Leiter die Abteilung für Schlaganfallmedizin am Ashford and St Peter’s Hospitals NHS Trust. Von 2021 bis 2022 übernahm er zusätzlich die Verantwortung für den telemedizinischen Schlaganfall-Dienst in Surrey. 2022 kehrte er in seine Rolle als Neurologie- und Schlaganfallberater am Ashford and St Peter’s Hospitals NHS Trust zurück. Seit Februar 2023 leitete er die Abteilung für Neurologie des St. Anna Krankenhauses in Brescia, die auch eine Stroke Unit erster Ebene beinhaltet.

Sanitätsdirektor Josef Widmann: „Es freut uns, dass sich immer wieder sehr fähige und erfahren Kandidaten dazu entschließen, an den Wettbewerben für Primarstellen im Südtiroler Sanitätsbetrieb teilzunehmen. Das Ziel, offene Primarstellen definitiv zu besetzen, werden wir auch in den kommenden Wochen und Monaten mit Nachdruck weiterverfolgen und so die organisatorische/klinische Stabilität unserer Dienste und Abteilungen weiterhin zu gewährleisten.“