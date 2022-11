Vinzi-Bus macht heute erstmals in Meran Station

Meran – In Meran feiert heute Abend der Vinzi-Bus seine Premiere. Er steht am Parkplatz Maria-Himmelfahrt. Freiwillige werden dort eine warme Suppe, Brot und Getränke verteilen. Die Gäste können sich beim Essen hinsetzen und finden auch ein offenes Ohr bei den Freiwilligen.

Der Dienst wird jeden Donnerstag angeboten, von 18.00 bis 19.30 Uhr. Er richtet sich nicht nur an Obachlose, sondern an alle, die sich sonst das Essen nicht leisten könnten.

Auch in Meran nimmt die Armut zu, beklagt die Südtiroler Vinzenzgemeinschaft, sie will mit dem Vinzibus eine kleine Hilfe leisten.

Der Koordinator des VinziBus Meran Heinrich Erhard rechnet am ersten Abend mit rund 20 Menschen, die den Dienst in Anspruch nehmen. In den vergangenen Wochen hat er gemeinsam mit dem Pfarrer der Kirche Maria Himmelfahrt, Peter Kocevar und anderen engagierten Freiwilligen Sozialdienste und Vereinigungen vom neuen Dienst in Meran informiert und versucht so, Betroffene zu erreichen. „Wir wollen mit unserem Angebot eine Lücke in der Versorgung von notleidenden Menschen in der Kurstadt Meran schließen“, betont er. Es dürfe nicht sein, dass im reichen Südtirol jemand hungere.