Volksbank-Aktionäre freuen sich über Extra-Dividende

Von: luk

Meran – Heute fand im Kurhaus in Meran die Hauptversammlung der Volksbank statt, die unter anderem die Ausschüttung eine Dividende aus den Gewinnrücklagen in Höhe von über zehn Millionen Euro bzw. 21 Cent pro Aktie beschlossen hat, zusätzlich zu den 32 Millionen Euro Dividende, die bereits im Mai 2024 an die Aktionäre ausgeschüttet wurde.

Die Hauptversammlung der Volksbank wurde heute in Meran einberufen, um über drei Tagesordnungspunkte zu entscheiden. Als ersten Tagesordnungspunkt beschloss die Hauptversammlung die Ausschüttung einer Dividende aus den Gewinnrücklagen in Höhe von mehr als zehn Millionen Euro zusätzlich zu der im Mai dieses Jahres an die Aktionäre ausgeschüttete Dividende in Höhe von 32 Millionen Euro bzw. 67 Cent pro Aktie. Die Gesamtdividende beläuft sich somit auf mehr als 42 Millionen Euro bzw. 88 Cent pro Aktie, was der höchsten Jahresdividende in der Geschichte der Bank entspricht. Die Dividende wird mit Wertstellung 1. Oktober 2024 ausgezahlt.

„Die in den letzten Jahren erzielten Ergebnisse in Bezug auf Solidität, Rentabilität und Effizienz bestätigen die Fähigkeit der Bank, einen Mehrwert für unser Einzugsgebiet zu schaffen, auch dank der erhöhten Liquidität der Aktie. In den ersten acht Monaten des Jahres 2024 bleibt die Volksbank Aktie die am meisten gehandelte Aktie im Handelssegment ‚Gate 3‘ von Vorvel. Im Jahr 2024 wird die Bank insgesamt 42 Millionen Euro an Dividenden sowie 1,6 Millionen Aktien ausschütten, wobei ein Zuteilungsverhältnis von 1 Gratisaktie für je 30 gehaltene Aktien angewendet wird. Wir sind zuversichtlich, dass die Bank auch in Zukunft in der Lage sein wird, ihre Aktionärinnen und Aktionäre mit angemessenen und kontinuierlichen Renditen nachhaltig zufrieden zu stellen“, sagt Lukas Ladurner, Präsident der Volksbank.

Im zweiten Tagesordnungspunkt legte die Hauptversammlung den Zeitpunkt für die Zuteilung einer Gratisaktie für je 30 gehaltene Aktien neu fest und verschob den Stichtag auf den 28. November 2024 und das Wertstellungsdatum für die Zuteilung auf den 5. Dezember 2024 festgelegt.

Schließlich beschloss die Hauptversammlung, die Firma KPMG S.p.A. mit der begrenzten Prüfung des Nachhaltigkeitsberichts ab 2024 bis zum 31. Dezember 2026 zu beauftragen, in Übereinstimmung mit den Bestimmungen der kürzlich erlassenen Branchenvorschriften.