Volksbank erhält höchste Zertifizierung für Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz

Bozen – Nach der Überprüfung durch Accredia zu Beginn des Jahres hat die Volksbank nun die ISO 45001-Zertifizierung erhalten. Damit erfüllt sie den höchsten internationalen Standard für Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz. Die Bank wurde vom Bureau Veritas zertifiziert, eine Gesellschaft, die in den Bereichen Gesundheit und Sicherheit, Umweltschutz und soziale Verantwortung tätig ist.

Die Zertifizierung ist das Ergebnis eines im Jahr 2024 eingeschlagenen Weges. In dessen Zuge wurde ein Gesundheits- und Sicherheitsmanagementsystem am Arbeitsplatz eingeführt. Dieses umfasst sowohl die physische Sicherheit als auch den Schutz von Personen und kommt einer Vielzahl von Interessengruppen zugute, darunter Mitarbeitende, Kunden und Lieferanten.

Die Zertifizierung steht für einen umfassenden Sicherheitsansatz, der nicht nur die Einhaltung gesetzlicher Vorgaben, sondern auch die Einführung umfangreicher Praktiken beinhaltet. Ein Schwerpunkt liegt dabei auf der Entwicklung einer Sicherheitskultur unter allen Mitarbeitenden. Sie gilt für den Hauptsitz in Bozen und für alle Filialen der Bank, die der Überprüfung unterzogen wurden – auch für die kürzlich eröffneten.

„Diese Zertifizierung ist das Ergebnis einer erfolgreichen Zusammenarbeit verschiedener Abteilungen der Bank, die dem Thema Sicherheit höchste Priorität eingeräumt haben. Besonders erfreulich ist, wie stark die Sicherheitskultur inzwischen von den Mitarbeitenden gelebt wird und dass sie bereits spürbar im Alltag verankert ist. Doch die Zertifizierung ist erst der Anfang: Sie ist für uns Ansporn, den eingeschlagenen Weg weiterzugehen und zeigt unser klares Bekenntnis zum Schutz unseres wichtigsten Kapitals: unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter“, so Petra Chisté, Leiterin der Sicherheit der Volksbank.