Aktuelle Seite: Home > Wirtschaft > Volksbank erhält höchste Zertifizierung für Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz
"Ergebnis einer erfolgreichen Zusammenarbeit"

Volksbank erhält höchste Zertifizierung für Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz

Dienstag, 02. September 2025 | 12:17 Uhr
Volksbank Petra Chiste
Volksbank
Schriftgröße

Von: mk

Bozen – Nach der Überprüfung durch Accredia zu Beginn des Jahres hat die Volksbank nun die ISO 45001-Zertifizierung erhalten. Damit erfüllt sie den höchsten internationalen Standard für Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz. Die Bank wurde vom Bureau Veritas zertifiziert, eine Gesellschaft, die in den Bereichen Gesundheit und Sicherheit, Umweltschutz und soziale Verantwortung tätig ist.

Die Zertifizierung ist das Ergebnis eines im Jahr 2024 eingeschlagenen Weges. In dessen Zuge wurde ein Gesundheits- und Sicherheitsmanagementsystem am Arbeitsplatz eingeführt. Dieses umfasst sowohl die physische Sicherheit als auch den Schutz von Personen und kommt einer Vielzahl von Interessengruppen zugute, darunter Mitarbeitende, Kunden und Lieferanten.

Die Zertifizierung steht für einen umfassenden Sicherheitsansatz, der nicht nur die Einhaltung gesetzlicher Vorgaben, sondern auch die Einführung umfangreicher Praktiken beinhaltet. Ein Schwerpunkt liegt dabei auf der Entwicklung einer Sicherheitskultur unter allen Mitarbeitenden. Sie gilt für den Hauptsitz in Bozen und für alle Filialen der Bank, die der Überprüfung unterzogen wurden – auch für die kürzlich eröffneten.

„Diese Zertifizierung ist das Ergebnis einer erfolgreichen Zusammenarbeit verschiedener Abteilungen der Bank, die dem Thema Sicherheit höchste Priorität eingeräumt haben. Besonders erfreulich ist, wie stark die Sicherheitskultur inzwischen von den Mitarbeitenden gelebt wird und dass sie bereits spürbar im Alltag verankert ist. Doch die Zertifizierung ist erst der Anfang: Sie ist für uns Ansporn, den eingeschlagenen Weg weiterzugehen und zeigt unser klares Bekenntnis zum Schutz unseres wichtigsten Kapitals: unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter“, so Petra Chisté, Leiterin der Sicherheit der Volksbank.

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
Südtirol zahlt wie Italien: Höchstpreise für Strom trotz Wasserkraftüberschuss
Kommentare
79
Südtirol zahlt wie Italien: Höchstpreise für Strom trotz Wasserkraftüberschuss
“Ich beherberge keine Israelis, die Netanjahu und seine Gaza-Politik unterstützen”
Kommentare
55
“Ich beherberge keine Israelis, die Netanjahu und seine Gaza-Politik unterstützen”
Lehrpersonal: Auf Inflationsanpassung folgt Reallohnerhöhung
Kommentare
53
Lehrpersonal: Auf Inflationsanpassung folgt Reallohnerhöhung
Diskussion über Windpark am Brenner neu aufgeflammt
Kommentare
34
Diskussion über Windpark am Brenner neu aufgeflammt
Gaza-Hilfsflotte mit Greta Thunberg an Bord sticht in See
Kommentare
27
Gaza-Hilfsflotte mit Greta Thunberg an Bord sticht in See
Anzeigen
Stylishe Bürofläche in Bozen Süd mit klarer Linie
Stylishe Bürofläche in Bozen Süd mit klarer Linie
Ready for New Work:
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 