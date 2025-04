Volksbank-Hauptversammlung beschließt Dividendenregen

Von: luk

Meran – Gestern fand im Kurhaus von Meran die Hauptversammlung der Volksbank statt, die alle Vorschläge des Verwaltungsrates genehmigt hat, insbesondere die Jahresbilanz 2024 mit einem Nettogewinn von 126 Millionen Euro und eine Dividende von einem Euro je Aktie. Die Aktionäre haben den Aufsichtsrat für den Zeitraum 2025-2027 ernannt und Georg Hesse als Präsident bestätigt.

Die Hauptversammlung der Volksbank hat die Jahresbilanz 2024 mit einem Nettogewinn von 126 Millionen Euro genehmigt, den höchsten Gewinn in der Geschichte der Bank. Mit einem Euro je Aktie wurde die bisher höchste Dividende beschlossen. Diese wird in zwei Tranchen ausgeschüttet, die erste Auszahlung in Höhe von 0,70 Euro erfolgt mit Wertstellung 29. April 2025, die zweite in Höhe von 0,30 Euro je Aktie im Oktober 2025.

Der Aufsichtsrat wurde für den Dreijahreszeitraum 2025-2027 ernannt. Der Wirtschaftsberater Georg Hesse, der bereits seit 2010 Mitglied des Aufsichtsrats ist, wird als Präsident bestätigt und wird von den ordentlichen Aufsichtsräten Rosella Cazzulani und Cinzia Giaretta unterstützt.

Die Aktionäre haben zudem beschlossen, den Fonds für den Kauf eigener Aktien für den Zeitraum vom 1. Oktober 2025 bis zum 30. September 2026 mit 3,5 Millionen Euro zu erneuern. Dieser Fonds soll bei Bedarf die Liquidität der Volksbank Aktie stützen. 2024 zählte die Volksbank Aktie zu den am meisten gehandelten Aktien auf der Handelsplattform Vorvel und verzeichnet zunehmend steigendes Interesse bei den Anlegern.

Die Hauptversammlung hat außerdem die jährliche Vergütung und das Sitzungsgeld für den Aufsichtsrat festgelegt, die Anzahl der Verwaltungsratsmitglieder für den Zeitraum 2026-2028 mit neun bestätigt, sowie die Vergütungs- und Anreizpolitik der Bank genehmigt.

„Wir sind sehr zufrieden mit dem Jahresergebnis 2024 und dem besten Nettogewinn in der Geschichte der Bank, welcher die Ausschüttung der höchsten Dividende von 1 Euro pro Aktie ermöglicht. Die positive Entwicklung der letzten Jahre spiegelt sich inzwischen auch im erhöhten Kaufinteresse an Volksbank Aktien wider. Der Aktienpreis ist im Jahr 2024 von 8,40 auf 10,60 Euro pro Aktie gestiegen. Der positive Trend hält auch 2025 an, der Aktienpreis liegt derzeit bei 12,30 Euro. Im Namen des Verwaltungsrats möchte ich mich bei allen Mitarbeitern für ihre hervorragende Leistung und ihr tolles Engagement für die Volksbank bedanken. Ein herzliches Dankeschön auch an die Aktionäre für ihr Vertrauen und für die Ernennung des Aufsichtsrats, der bereits im letzten Mandat unter der Leitung von Georg Hesse die richtigen Impulse für die Ausrichtung der Bank gegeben hat“, so Präsident Lukas Ladurner.

Die Hauptversammlung wurde von der Landesagentur für Umwelt und Klimaschutz der Autonomen Provinz Bozen als „Green Event“ anerkannt. Dies bestätigt die Einhaltung verschiedener ökologischer Kriterien wie nachhaltige Mobilität und die daraus resultierende Reduzierung von CO2-Emissionen, die Verwendung von Recyclingpapier und den verantwortungsvollen Umgang mit der Ausstattung und den Materialien für die Veranstaltung.