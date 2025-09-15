Aktuelle Seite: Home > Wirtschaft > Vorbereitungskurse für Adoptionsinteressierte im Oktober/November
Fachleute und Betroffene informieren

Vorbereitungskurse für Adoptionsinteressierte im Oktober/November

Montag, 15. September 2025 | 15:51 Uhr
Schriftgröße

Von: luk

Bozen – Eine Adoption ist eine lebensverändernde Entscheidung: sowohl für das Kind als auch für die künftigen Eltern. Damit alle, die sich für eine Adoption interessieren, eine bewusste Entscheidung treffen können, werden bereits seit vielen Jahren von der Dienststelle für Adoption, in Zusammenarbeit mit der Landesabteilung Soziales, Vorbereitungskurse organisiert.

Auch in diesem Herbst werden dabei unterschiedliche Aspekte der Adoption beleuchtet, es wird sowohl über rechtliche Hintergründe als auch emotionale, psychische Aspekte gesprochen. Die Dienststelle für Adoption rät dazu, den Kurs bereits vor der Einreichung der Bereitschaftserklärung für die Adoption beim Jugendgericht zu besuchen. Interessierte können sich ab sofort noch für den Vorbereitungskurs in deutscher Sprache (7., 11. und 21. November, jeweils von 9.00 bis 12.30 und von 14.00 bis 17.00 Uhr) und jenem in italienischer Sprache (3., 10. und 17. Oktober, ebenfalls von 9.00 bis 12.30 und von 14.00 bis 17.00 Uhr) anmelden. Der Kurs wird im Saal Guido Fronza (neben dem Theater Cristallo), Dalmatienstraße 30 in Bozen abgehalten.

Die Anmeldung erfolgt per Mail an adoption@sozialbetrieb.bz.it, Informationen sind online abrufbar. Für Fragen stehen die Mitarbeiterinnen der Dienststelle Adoption telefonisch unter 0471 162 6586 oder per Mail an adoption@sozialbetrieb.bz.it zur Verfügung. Die Dienststelle Adoption Südtirol bietet nach Vereinbarung auch kostenlose Informationsgespräche an.

Bezirk: Bozen

