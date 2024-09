Von: luk

Bozen – Die Fachgruppe Fitness im hds hat sich kürzlich mit dem Landesrat für Gesundheitsvorsorge und Gesundheit, Hubert Messner, und dem Ressortdirektor Michael Mayr zu einem Antrittsbesuch getroffen. Präsident Armin Bonamico und Vorstandsmitglied Markus Mair unterstrichen die Rolle der Fitnessstudios als Gesundheitsanbieter und wiesen dabei auf gemeinsame Initiativen mit dem Gesundheitsressort hin.

„Die Fitnessstudios verfügen in Südtirol über ein dichtes Netzwerk und verfolgen das Ziel, Menschen durch Bewegung zu einer besseren Lebensqualität zu verhelfen. Dabei geht es nicht nur um körperliche Fitness, sondern auch um geistiges Wohlbefinden”, so Bonamico. Aus diesem Grund sehen sie sich als wichtiger Partner für die Förderung und Erhaltung der Gesundheit der Südtiroler Bevölkerung.

Landesrat Messner teilte die Bedeutung der Gesundheitsförderung und unterstrich das Prinzip: „Vorbeugen ist besser als heilen.“ Er verwies auf die Notwendigkeit, Menschen auch im fortgeschrittenen Alter zu mehr Bewegung zu motivieren, um körperlichen Beschwerden vorzubeugen. In diesem Zusammenhang wurde auch ein Beschlussantrag ausgearbeitet, der demnächst im Landtag behandelt werden und spezielle Sportangebote für ältere Menschen in Fitnessstudios fördern soll.

Die Fitnessstudios in Südtirol könnten hierbei eine Schlüsselrolle einnehmen. Landesrat Messner zeigte sich offen für Initiativen, die das Bewusstsein für die Bedeutung von Bewegung im Alter schärfen und damit zur Entlastung des Gesundheitssystems beitragen. Die geplanten Angebote sollen unter anderem in Zusammenarbeit mit den Fitnessstudios in Städten und Dörfern kommuniziert und umgesetzt werden.

Ressortdirektor Michael Mayr zeigte sich ebenfalls aufgeschlossen für die Bildung einer Arbeitsgruppe, in der die Interessenvertretung der Fitnessstudios maßgeblich mitarbeiten soll. Eine gemeinsame Sensibilisierungskampagne ist in Planung. Zur Sprache kam auch das Projekt „Bewegung auf Rezept“ als weitere Maßnahme, dem Risikofaktor Bewegungsmangel entgegenzuwirken.

Die Einführung maßgeschneiderter Sportangebote für ältere Menschen ist ein wichtiges Zeichen für die Gesundheitsförderung im Alter. Die gezielte Förderung von Bewegung wird nicht nur die Lebensqualität erhöhen, sondern auch langfristig das Gesundheitssystem entlasten.

Das Treffen zwischen den Vertretern der Fachgruppe Fitness im hds und dem Gesundheitsressort war sehr konstruktiv und vielversprechend, und es wurden wichtige Weichen für eine zukünftige Zusammenarbeit gestellt.