WaltherPark: Jetzt beginnt der Endspurt

Von: mk

Bozen – Tag für Tag erkennt man besser, wie der WaltherPark das Tor zur Bozner Innenstadt prägt: Das neue Quartier mit dem Multifunktionsgebäude zwischen Bahnhof, Verdiplatz und Südtiroler Straße trägt schon über weite Teile jene Fassade, die der britische Pritzker-Preisträger David Chipperfield für Bozen entwarf. Zugleich geht es an die Feinplanung der letzten Monate vor Eröffnung des Einkaufszentrums – der „High Street Gallery“.

Ende April hat die Schoeller Group mit Sitz in Pullach/München den Kaufvertrag für den Ankauf des WaltherPark unterzeichnet und seither wurde fleißig weitergearbeitet – nicht nur auf den Baustellen, sondern auch in der gemeinsamen Abstimmung und Feinplanung zwischen Heinz Peter Hager, dem neuen Eigentümer Christoph Schoeller und dem technischen Team für den WaltherPark.

Insbesondere ging es dabei um die Feinjustierung der Zeitpläne für Verkauf, Übergaben und Benutzbarkeit der Infrastrukturprojekte, der Wohn- und Büroflächen, um die Öffnung von Hotel und Gastronomiebetrieben sowie der gesamten „High Street Gallery“. „Wir stehen im engen Austausch mit Christoph Schoeller und seinem Team und sind froh, auf diese Weise auch neue Synergien gut nutzen zu können. Christoph Schoeller ist ein sehr konkreter Ansprechpartner mit hoher Professionalität“, so Hager.

Zeitpläne bis zu ersten Übergaben

Die weiteren Planungen erfolgen in enger Zusammenarbeit zwischen Bozen und München. Schon in den nächsten Wochen wird die Fahrrad- und Fußgängerbrücke über die Mayr-Nusser-Straße errichtet und somit der neue Radweg im Bereich der Loretobrücke fertiggestellt; ebenfalls vor Jahresende wird die neue Südtiroler Straße an die Stadt übergeben. „Das heißt, die Grabungsarbeiten am Tunnel werden bald abgeschlossen und es geht um die Errichtung der Tunneldecke, die zugleich Straße sein wird“, so Hager.

Auch erste Büros und Wohnungen im WaltherPark-Gebäude in der Garibaldistraße werden noch vor Jahresende bezugsfertig; weitere folgen in 2025. Die Eröffnung der „High Street Gallery“ samt Gastronomiekonzept ist indes für den Sommer 2025 geplant, da mit Fertigstellung und Übergabe des WaltherPark noch die fast 100 Geschäftsbetreiber ihre Lokale ausbauen, einrichten und in Betrieb nehmen müssen.