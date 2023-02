Wasserknappheit rÃ¼ckt auch in SÃ¼dtirol in den Fokus

Bozen – Der Klimawandel und die Energiekrise stellen die Betreiber von Trinkwassernetzen vor immer neue Herausforderungen. In Südtirol können wir auf ein funktionierendes Trinkwassersystem in jeder Gemeinde zurückgreifen, aber auch hierzulande wird Wasserknappheit zunehmend zu einem Thema. Welche Technologien und innovativen Lösungen können neue Wege eröffnen, um Wasser noch effizienter und nachhaltiger zu verwalten? Dieser Frage stellten sich auf einer vom NOI Techpark organisierten Fachtagung vergangenen Freitag rund 350 Expertinnen und Experten im Wassermanagement aus Forschung und Wirtschaft.

Nach Grußworten des Landesrats für Umwelt Giuliano Vettorato, eröffnete Bruno Brunone, Präsident des CSSI (Centro Studi Sistemi Idrici), die zehnte Ausgabe dieser nationalen Fachtagung, die heuer erstmals in Südtirol in Zusammenarbeit zwischen CSSI, NOI Techpark, der Freien Universität Bozen und der Universität Perugia organisiert wurde. Fachleute aus der Forschung, bekannte regionale Netzbetreiber aus Italien und Deutschland sowie Technologiehersteller und Unternehmen traten in einen Dialog zu den brennenden Themen der Branche. Das Spektrum reichte von Best Practices im nachhaltigen Wassermanagement über innovative Lösungen der Druckregulierung zur Verringerung von Wasserverlusten bis hin zum Einsatz Künstlicher Intelligenz bei geplanten Wartungsarbeiten. Abgerundet wurde das Ganze von einer Mini Expo, in der acht Unternehmen – Cartorender, ISOIL Industria, Jindal Saw Italia, HBI, Maddalena, RACI, Georg Fischer, Grundfos – ihre wichtigsten technologischen Innovationen vorstellten.

„Die Vernetzung, der Austausch von Wissen und das Teilen von Know-how sind heute unverzichtbar, denn effizientes Wassermanagement bedeutet, den gesamten integrierten Wasserkreislauf zu betrachten, von der Gewinnung bis hin zur Klärung bzw. Aufbereitung. Im NOI Techpark gibt es bereits ein starkes Netzwerk aus Unternehmen und Start-ups – AIAQUA etwa, das erste Spin-Off der Freien Universität Bozen – sowie Forschungskompetenz in Form des Thermo Fluid Dynamics Lab unter Leitung von Prof. Maurizio Righetti. Dieses Netzwerk zu erweitern und nationale sowie europaweite Kooperationsmöglichkeiten anzubahnen, ist ein Hauptziel unserer Technologietransfer Veranstaltungen“, erklärt Stefano Dal Savio, Verantwortlicher des Team Tech Transfer Green im NOI Techpark.