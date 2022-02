Weihnachtslotterie in Bozen begehrt

Bozen – Wenn die Weihnachtszeit 2021 in Bozen trotz der durch die Pandemie auferlegten Einschränkungen einen Aufschwung erfahren hat, so ist dies auch der neuen Initiative „A new Christmas chance“ zu verdanken, der großen Weihnachtslotterie, die zum ersten Mal die städtischen Wirtschaftsverbände mit dem Verkehrsamt Bozen vereint hat und bei der Hunderte von Preisen verlost wurden.

Simone Buratti und Thomas Rizzolli, die Ortsobleute des hds für die Stadt Bozen, heben in diesem Zusammenhang die große Unterstützung von Seiten der Gemeinde hervor, die die Organisation einer besonders gelungenen Aktion ermöglicht hat.

„Die Gemeinde, die bereits angekündigt hat, die Initiative auch für die kommenden zwei Jahre zu unterstützen, hatte die neue Lotterie einen außerordentlichen Beitrag von 100.000 Euro vorgesehen – eine Investition, die sich sowohl in Bezug auf die Attraktivität der Stadt als auch auf das lokale Wirtschaftsgefüge mehr als positiv ausgewirkt hat. Denn um Teilnahmegutscheine zu erhalten, mussten die Kunden in einem der an der Initiative beteiligten Betriebe einen Einkauf tätigen oder etwas konsumieren, aber auch eine Dienstleistung in Anspruch nehmen. Ein Anreiz, der in einer herausfordernden Zeit wie der jetzigen umso wichtiger ist“, so Simone Buratti und Thomas Rizzolli.

Mehrere Preise können noch von den jeweiligen Gewinnern abgeholt werden. Dazu gehören zahlreiche monni cards, der Gutschein des hds, der in rund 850 Verkaufsstellen in ganz Südtirol eingelöst werden kann und somit die lokalen Wirtschaftskreisläufe stärkt.