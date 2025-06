Weiß-Kreuz-Jugend überzeugt im Ultental

Von: luk

Ulten – 26 Jugendgruppen des Weißen Kreuzes mit über 120 Teilnehmern aus dem ganzen Land stellten Ihr Können beim diesjährigen Erste-Hilfe-Wettbewerb in St. Pankraz unter Beweis. Als Sieger gingen dabei die Sektionen Ahrntal (Kategorie A) und Bruneck (Kategorie B) hervor. Der heiß begehrte Wanderpokal ging an die Sektion Innichen.

Trotz leichtem Regenwetter war die Stimmung unter den Jugendlichen hervorragend, und der Spaß kam keineswegs zu kurz. In St. Pankraz im Ultental wurde man am Wochenende von strahlenden Gesichtern, Spannung und guter Laune empfangen. Anlässlich ihres 25-jährigen Bestehens organisierte die WKJ Ultental den diesjährigen Erste-Hilfe-Wettbewerb. Insgesamt reisten 26 Gruppen aus dem ganzen Land an, um sich in zwei Kategorien den unterschiedlichen Aufgaben zu stellen.

„Es ist toll zu sehen, dass so viele Jugendliche sich der Herausforderung gestellt und mit Freude und Motivation am Wettbewerb teilgenommen haben“, freut sich Präsident und langjähriger Jugendbetreuer Alexander Schmid. „Was die Jugendlichen hier gezeigt haben, ist richtig stark – Respekt!“ Neben klassischen Fallbeispielen, die speziell auf die Jugendlichen zugeschnitten waren, wurde auch deren Geschicklichkeit getestet. Ein spannender Rollstuhlparcours und der Bau eines Turms aus leeren Kisten warteten auf die Gruppen. Auch das theoretische Wissen wurde auf die Probe gestellt: Die Teilnehmer mussten 40 Fragen rund um Erste Hilfe und Allgemeinwissen beantworten. „Unsere Jugendlichen sind die Retter von Morgen und die Zukunft unseres Vereins. Heuer in Ulten haben sie wieder einmal gezeigt, was in ihnen steckt und dass wir alle stolz auf sie sein können“ lobt auch Direktor Ivo Bonamico die Leistung der Jugendlichen.

Als Sieger gingen die Gruppen aus Ahrntal (Kategorie A) und Bruneck (Kategorie B) hervor. In Kategorie A belegten Ultental und Sterzing die weiteren Plätze, in Kategorie B folgten die Gruppen aus Ritten und Innichen. Der begehrte Wanderpokal ging in diesem Jahr an die WKJ Innichen. Mit ihrem Erfolg beim Erste-Hilfe-Wettbewerb in Ulten haben sich die beiden Siegerteams für die Teilnahme am Samaritan Contest im kommenden Jahr qualifiziert, der 2026 in Österreich stattfinden wird. Dort tritt das Weiße Kreuz als Titelverteidiger an – denn beim letzten internationalen Erste-Hilfe-Wettbewerb 2024 in Montenegro konnten die Jugendlichen aus Südtirol nämlich in allen Kategorien den Gesamtsieg erringen.