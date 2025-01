Weiterer Ausbau des Glasfasernetzes im Gemeindegebiet Feldthurns

Von: mk

Feldthurns – Arbeiten oder Studieren von Zuhause aus, Surfen im Internet, Streamen von TV- und Online-Diensten – für all dies ist ein hochqualitatives Breitbandnetz erforderlich. In Südtirol wird dieses Netz Schritt für Schritt von der Infranet AG flächendeckend für das ganze Land realisiert. Nun ist der weitere Ausbau in der Gemeinde Feldthurns geplant.

In Feldthurns geht mit Ende Jänner das Baulos 3 in die Umsetzungsphase. Dabei werden die Fraktionen Schnauders, Schrambach, Pedratz und Garn angebunden. Zudem wird eine Verdichtung der bereits angeschlossenen Zone von Feldthurns Dorf angeboten.

Interessensbekundung abgeben!

Alle Betroffenen (Eigentümer einer Immobilieneinheit oder die Kondominiumsverwaltung), die ihr Gebäude an das Glasfasernetz anschließen wollen, müssen innerhalb 24.01.2025 eine Online-Bestellung auf der Infranet-Webseite unter der Gemeinde Feldthurns abgeben: https://www.infranet.bz.it/bestellung-glasfaseranschluss/ (auf Feldthurns klicken, aufgelistete Adresse auswählen). Es fällt keine Gebühr an, der Anschluss wird kostenlos ausgeführt.

Lokalaugenschein und Umsetzung

Mit den Tiefbauarbeiten wurde die Firma Rottensteiner von der Infranet AG über eine Ausschreibung beauftragt. In der Folge werden Lokalaugenscheine mit den gemeldeten Endnutzern durchgeführt, um das Vorhandensein der Leerrohre, die Machbarkeit und Anbindung zu prüfen sowie die notwendigen Arbeiten festzulegen. Die Verlegung der Leerrohre auf dem Privatgrundstück sowie die Verkabelung im Gebäude obliegt den jeweiligen Endnutzern. Diese können in Eigenregie oder über eine beauftragte Firma durchgeführt werden. Anschließend wird das Glasfaserkabel im Auftrag der Infranet ins Gebäude gezogen und die entsprechende Verteilerbox montiert.

Netzbetreiber (Provider) auswählen

Nachdem das Glasfasernetz mit allen Anschlüssen aktiviert ist, können sich die Endnutzer für die Aktivierung der Internetdienste an einen der verfügbaren Netzbetreiber (Provider) wenden und einen Vertrag abschließen.

Über Infranet

Die Infranet AG ist Betreiberin von Telekommunikationsinfrastrukturen mit dem Ziel, die flächendeckende Versorgung Südtirols voranzutreiben. Hierfür plant sie gemeinsam mit den Lokalkörperschaften (Gemeinden) die Versorgung der Haushalte und Firmen und setzt diese um, damit die jeweils im Gebiet aktiven Provider ihre Netzdienste den Kunden anbieten können.