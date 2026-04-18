Aktuelle Seite: Home > Wirtschaft > Weltbank will mit neuer Strategie kleinen Ländern helfen
Weltbank-Chef Ajay Banga präsentierte Initiative in Washington

Weltbank will mit neuer Strategie kleinen Ländern helfen

Samstag, 18. April 2026 | 01:47 Uhr
Weltbank-Chef Ajay Banga präsentierte Initiative in Washington
APA/APA/AFP/KENT NISHIMURA
Schriftgröße

Von: APA/Reuters

Die Weltbank will kleinen Inselstaaten und anderen kleinen Ländern mit einer neuen, auf die Schaffung von Arbeitsplätzen ausgerichteten Strategie bei der Bewältigung ihrer besonderen Herausforderungen helfen. Weltbank-Präsident Ajay Banga stellte die Initiative am Freitag bei einem Treffen mit Ministern und Zentralbankgouverneuren aus 50 kleinen Ländern während der Frühjahrstagung des Internationalen Währungsfonds (IWF) und der Weltbank in Washington vor.

Das Konzept solle kleinen Staaten helfen, mehr private Investitionen anzuziehen, sagte Banga. Zudem sollten politische und regulatorische Reformen die Geschäftstätigkeit erleichtern und letztlich mehr Arbeitsplätze schaffen. “Für kleine Unternehmen können ein einziger Wirbelsturm, ein plötzlicher Anstieg der importierten Treibstoffpreise oder ein Einbruch im Tourismus die Investitionen und Einnahmen von Monaten innerhalb weniger Tage zunichtemachen”, erklärte die Bank in einem mit der neuen Strategie veröffentlichten Blog.

Nach Angaben Bangas zielt die Strategie darauf ab, den Ländern bei Problemen wie Abgelegenheit, Anfälligkeit für Schocks und einer schmalen wirtschaftlichen Basis zu helfen. Der Fokus werde auf Bereichen wie Gesundheit, erschwingliche Energie, widerstandsfähige Infrastruktur sowie Kleinst- und Kleinunternehmen liegen. Dort sehen Vertreter der Bank die größten Chancen, das Wachstum anzukurbeln und mehr und bessere Arbeitsplätze zu schaffen. “Dies ist kein Einheitsansatz. Kleine Staaten sind vielfältig, und unsere Unterstützung wird das widerspiegeln”, sagte Banga. “Wir wissen auch, dass die wirtschaftlichen Gegebenheiten unterschiedlich sind.”

Die Weltbankgruppe hatte im vergangenen Jahr neue Zusagen und Garantien in Rekordhöhe von 3,3 Milliarden Dollar für kleine Staaten bewilligt. Diese seien von Schocks überproportional betroffen, wie sich während des Krieges im Nahen Osten gezeigt habe.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Hotelprojekt Gallenmahd im Martelltal eckt an
Kommentare
56
Hotelprojekt Gallenmahd im Martelltal eckt an
Elektroroller: Kennzeichen, Versicherung und Helmpflicht ab 16. Mai
Kommentare
48
Elektroroller: Kennzeichen, Versicherung und Helmpflicht ab 16. Mai
Gefälschte Sprachzertifikate: Auch Führungskräfte des Sanitätsbetriebs im Visier
Kommentare
46
Gefälschte Sprachzertifikate: Auch Führungskräfte des Sanitätsbetriebs im Visier
Zukunftsängste und teures Leben: Was Südtirols Arbeitnehmende belastet
Kommentare
44
Zukunftsängste und teures Leben: Was Südtirols Arbeitnehmende belastet
Südtirol hat Mehreinnahmen von rund 175 Mio. Euro
Kommentare
39
Südtirol hat Mehreinnahmen von rund 175 Mio. Euro
Anzeigen
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
FUBAS startet in die Rückrunde 2025/26
SANLUI Real Estate
SANLUI Real Estate
Neue Maßstäbe in der Südtiroler Immobilienvermittlung
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 