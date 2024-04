Wettbewerb der Handelskammer fördert unternehmerische Nachhaltigkeit

Bozen – Die Handelskammer Bozen setzte sich in Zusammenarbeit mit dem Land Südtirol, der Kreditgarantiegenossenschaft Confidi und der Freien Universität Bozen im Zuge des Pilotprojekts „Unternehmerische Nachhaltigkeit: Vorteile bei Wettbewerb und Finanzierung“ dafür ein, dass fünf Südtiroler Unternehmen hohe und vorteilhafte Nachhaltigkeits-Standards erreichen. Bei einer Pressekonferenz wurden heute Vormittag die Ergebnisse des Projekts vorgestellt.

„Das Pilotprojekt hat fünf Südtiroler Unternehmen über die Nachhaltigkeitsstandards informiert. Dadurch gelang es den Betrieben, die eigene Unternehmensposition zu verbessern und sich dadurch einen Wettbewerbs- und Finanzierungsvorteil zu sichern“, so Michl Ebner, Präsident der Handelskammer Bozen zu Beginn der heutigen Pressekonferenz.

„Die Bedeutung von Nachhaltigkeitsstandards, gemeinhin als ESG-Standards bekannt, nimmt im Unternehmenskontext stetig zu, auch aufgrund des zunehmenden Interesses, das die Europäische Union diesem Thema widmet. Für die Abteilung, die ich vertrete und die für die wirtschaftliche Entwicklung zuständig ist, ist die ständige Kommunikation mit den Familien und Unternehmen von grundlegender Bedeutung”, erklärte Antonio Lampis, Ressortdirektor der Autonomen Provinz Bozen und überbrachte die Grüße von Landesrat und Vizelandeshauptmann Marco Galateo.

„Die zu Beginn des Projekts stattgefundene Schulung legte den Grundstein für das Verständnis der Vorschriften und der vorrangigen Anforderungen an die Nachhaltigkeitsberichterstattung von Banken und großen Firmenkunden, während die Treffen mit den einzelnen Unternehmen einen Einblick in die bereits umgesetzten Initiativen und die Bedürfnisse der Betriebe vermittelten“, erklärte Christian Gartner, Präsident der Kreditgarantiegenossenschaft Confidi den Ablauf des Projekts.

„Die beteiligten Unternehmen zeigten ein solides Bewusstsein für die Bedeutung und die Vorteile von Investitionen in die Nachhaltigkeit und folglich eine hohe Bereitschaft zu Veränderungen“, war Paolo Lugli, Rektor der Freien Universität Bozen sichtlich erfreut.

Anschließend präsentierten Massimiliano Bonacchi, Professor an der Freien Universität Bozen und Nicola Dalla Via, Assistant Professor an der Freien Universität Bozen detailliert die erzielten Ergebnisse der fünf am Pilotprojekt beteiligten Unternehmen Weingut Manincor, Speikboden AG, Moriggl GmbH, Sozialgenossenschaft Novum2 und Damiani Holz&KO AG. Dabei erklärten sie, dass in den Gesprächen mit den Unternehmen deutlich wurde, dass die Kommunikation über die ergriffenen Nachhaltigkeitsinitiativen und die Fortschritte bei der Erreichung der Ziele verstärkt werden muss. Es wurde auch festgestellt, dass das Gespräch mit dem Unternehmen eine nützliche Ergänzung zur Messung der Nachhaltigkeitsleistung anhand von Bewertungsfragebögen ist, die nicht immer die tatsächliche Situation des Unternehmens widerspiegeln können.

Abschließend stellten Luca Filippi, Vizegeneralsekretär der Handelskammer Bozen und Christian Christanell, Direktor der Kreditgarantiegenossenschaft Confidi projektbezogene Fragen an die Repräsentanten der fünf Unternehmen.