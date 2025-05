Wettbewerb Landesverwaltung: Alle Stellen besetzt, viele Interessierte

Von: luk

Bozen – Arbeitsstellen in der Landesverwaltung sind nach wie vor begehrt. Das zeigt die hohe Teilnahme am jüngsten Wettbewerb zur Besetzung von 58 unbefristeten Stellen in der VIII. Funktionsebene. Insgesamt sind 394 Bewerberinnen und Bewerber zugelassen worden. 230 von ihnen haben sich der mündlichen Prüfung gestellt, davon haben 163 diese erfolgreich bestanden, darunter auch 71 externe Kandidatinnen und Kandidaten.

“Das Ergebnis zeigt, dass unser Ansatz, die Verfahren zur Personalaufnahme zu vereinfachen und effizienter zu gestalten, Früchte trägt”, betont Personallandesrätin Magdalena Amhof. “Erstmals haben wir so viele Stellen für die achte Funktionsebene gebündelt ausgeschrieben und den Wettbewerb ausschließlich mündlich abgewickelt – die Interessierten mussten nur einmalig erscheinen”, erklärt die Landesrätin. “Zudem haben wir ein neues Zuteilungsverfahren in Form eines “Speed Dating” konzipiert. Es sieht die Einbeziehung der Führungskräfte und Kandidatinnen oder Kandidaten vor, um eine schnelle und unkomplizierte Zustellung zu erreichen”. Damit hat das Land laut Amhof die Hürden gesenkt und die Abwicklung beschleunigt.

Auch die Verteilung der Stellen auf die drei Sprachgruppen fiel positiv aus, berichtet Ressortdirektor Günther Burger. Um den Proporz zu berücksichtigen, waren die ausgeschriebenen Stellen der deutschen und ladinischen Sprachgruppe vorbehalten. Teilnehmen konnten auch Interessierte der italienischen Sprachgruppe. Von den 58 zu besetzenden Stellen wurden 53 an Bewerberinnen und Bewerber der deutschen Sprachgruppe vergeben sowie 5 an jene der ladinischen Sprachgruppe. Weitere 102 Kandidatinnen und Kandidaten gelten als geeignet – davon entfallen 25 auf die deutsche, 2 auf die ladinische und 75 auf die italienische Sprachgruppe. Drei geeignete italienische Kandidatinnen und Kandidaten können im Rahmen der Mobilität zwischen den Körperschaften eingesetzt werden.

In Kürze wird die Rangordnung auf der Webseite der Landesabteilung Personal veröffentlicht.