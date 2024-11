WHO und viele Länder warnen vor Cyberangriffen auf Spitäler

Von: APA/AFP

Die Weltgesundheitsorganisation WHO und rund 50 Länder haben vor vermehrten Cyberangriffen gegen Krankenhäuser mit Erpressungssoftware gewarnt. Solche Angriffe auf Kliniken könnten “eine Frage von Leben und Tod” sein, erklärte WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus am Freitag bei einem von den USA einberufenen Treffen des UNO-Sicherheitsrats. “Erhebungen haben gezeigt, dass Angriffe auf den Gesundheitssektor sowohl in Ausmaß als auch Häufigkeit zugenommen haben.”

Der WHO-Chef unterstrich die Bedeutung von internationaler Zusammenarbeit im Vorgehen gegen die Attacken. Cyberkriminalität stelle “eine ernsthafte Bedrohung für die internationale Sicherheit” dar, fügte Tedros hinzu.

In einer von über 50 Staaten wie Deutschland, Frankreich, der Ukraine und Südkorea unterzeichneten Erklärung wurde eine ähnliche Warnung veröffentlicht. Die Angriffe seien “eine Bedrohung für die öffentliche Sicherheit”, “gefährden Menschenleben” durch die Verzögerung von wichtigen Gesundheitsleistungen und verursachten erheblichen wirtschaftlichen Schaden, hieß es in dem Dokument, das von der stellvertretenden nationalen Sicherheitsberaterin der USA, Anne Neuberger, veröffentlicht wurde.

In dem Schreiben wurden auch Länder verurteilt, die es den Verantwortlichen für solche Angriffe “wissentlich” erlauben würden, von ihrem Gebiet aus vorzugehen. Neuberger verwies beim Treffen auf Russland: “Einige Staaten – vor allem Russland – erlauben es Erpressungssoftware-Akteuren weiterhin, ungestraft von ihrem Territorium aus zu operieren.” Frankreich und Südkorea verwiesen in diesem Zusammenhang auch auf Nordkorea.

Russland erklärte, der UNO-Sicherheitsrat sei nicht der richtige Ort, um sich mit Cyberkriminalität zu befassen. “Wenn unsere westlichen Kollegen über die Sicherheit von Gesundheitseinrichtungen sprechen wollen, sollten sie sich im Sicherheitsrat auf konkrete Schritte einigen, um die schrecklichen (…) Angriffe von Israel auf Krankenhäuser im Gazastreifen zu stoppen”, sagte der russische UNO-Botschafter Wassili Nebensia.