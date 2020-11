„Wir brauchen diplomierte Pflegekräfte“

Bozen – Die Südtiroler Seniorenwohnheime bitten um Hilfe in der Covid-Krise. Auch Pflegekräfte haben sich mit dem Virus angesteckt bzw. sind von Quarantäne-Maßnahmen betroffen. „Diplomierte KrankenpflegerInnen, SozialbetreuerInnen und PflegehelferInnen, die zurzeit in anderen Bereichen ihr Arbeitsfeld gefunden haben, bitte ich uns in dieser Krisenzeit zu unterstützen“, betont der Direktor des Verbandes der Seniorenwohnheime Oswald Mair.

Die Seniorenwohnheime haben deshalb auch das Auswahlverfahren vereinfacht. „Derzeit kann bereits mit einer Bewerbung vor Ort das Arbeitsverhältnis definiert werden. Es ist keine Ausschreibung nötig“, präzisiert Mair.

Bewerbung direkt an den Verband

Interessierte können ihre Kontaktdaten mit einer Kopie des Diploms direkt an den Verband der Seniorenwohnheime schicken: messner@vds-suedtirol.it