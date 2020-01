Wirtschaftsexperte spricht über wirtschaftliche Entwicklung

Bozen – Der renommiere Wirtschaftsexperte Prof. Carlo Cottarelli wird die zukünftigen Entwicklungen und die entsprechenden Auswirkungen auf die weltweite und europäische Wirtschaft demnächst bei einem Vortrag der Sparkasse erörtern.

Cottarelli ist Direktor des Observatoriums der öffentlichen Finanzen in Italien an der Universität Cattolica und Gastprofessor an der Universität Bocconi. Er promovierte in Wirtschafts- und Bankenlehre an der Universität von Siena und erlangte einen Master in Wirtschaft an der London School of Economics.

Nach seinen ersten beruflichen Erfahrungen in der italienischen Notenbank

„Banca d’Italia“ arbeitete er beim Internationalen Währungsfonds (IWF) in Washington, wo er im Laufe der Jahre wichtige und verantwortungsvolle Aufgaben in verschiedenen Bereichen übernommen hat.

Nachdem er in Italien Kommissär für die „Spending Review“ war, beauftragte ihn

Staatspräsident Sergio Mattarella am 28. Mai 2018 mit der Bildung einer technischen Regierung. Drei Tage später, am 31. Mai 2018, gab Cottarelli den Regierungsauftrag dem Staatspräsidenten zurück, nachdem sich die Bildung einer politischen Regierung abzeichnete. Auf diese Weise ebnete er den Weg für den Beginn der Regierung Conte.

Cottarelli wird in Bozen zum aktuellen Thema „Wirtschaftliche Entwicklung: Aussichten und Risiken“ sprechen.

Die Veranstaltung wird von Alberto Faustini, Chefredakteur der Tageszeitung

Alto Adige, moderiert und findet am Mittwoch 22. Jänner um 17.15 Uhr in der Sparkasse

Academy, Sparkassenstraße 16 in Bozen, statt.

Der Eintritt ist frei. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.

Erforderlich ist eine Online-Anmeldung auf http://www.sparkasse.it bis einschließlich Freitag 17.01.2020 beziehungsweise solange Plätze verfügbar sind.

Jene, die keinen Platz mehr erhalten, können die Veranstaltung in Live-Streaming auf der Webseite der Bank verfolgen.