Wissenschaftliche Forschung, Bewerbungen bis 31. Juli

Bozen – Das Land Südtirol zeichnet herausragende wissenschaftliche Leistungen aus. Erstmals gibt es auch ein eigenen Preis für Wissenschaftlerinnen.

Noch bis kommenden Freitag (31. Juli) können sich Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die mindestens 15 Jahre Grundlagen- oder angewandte Forschung betrieben haben, um den mit 10.000 Euro dotierten Research Award Südtirol bewerben. Die Bewerberinnen kommen dabei erstmals in die Auswahl für den neuen Women in Science Award Südtirol. Die Landesregierung hatte die beiden Preise Ende März 2020 im Zuge einer im Vorjahr begonnenen Neuorganisation der Südtiroler Wissenschaftspreise geschaffen. Der Women in Science Award wird im laufenden Jahr 2020 erstmals vergeben. Nach den Worten des Landeshauptmanns Arno Kompatscher soll der Preis “die Rolle der Frau in der Wissenschaft stärken.”

Bewerbungen bis zum 31. Juli

Mit den Preisen will das Land Südtirol Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler auszeichnen, die herausragende wissenschaftliche Leistungen erbracht haben und in der fachspezifischen internationalen Wissenschaftsgemeinde eine anerkannte Stellung einnehmen. Demzufolge müssen Bewerberinnen und Bewerber eine mindestens 15-jährige Tätigkeit in der Grundlagen- oder angewandten Forschung nachweisen. Weiters müssen sie zwei von drei weiteren Voraussetzung erfüllen: eine Oberschule in Südtirol abgeschlossen haben, seit mindestens fünf Jahren an einer Südtiroler Forschungseinrichtung tätig sein oder in den letzten zehn Jahren mindestens fünf Jahre an einer Südtiroler Einrichtung für Forschung gearbeitet haben und an einem Thema forschen, das für Südtirol besonders bedeutsam ist.

Die Bewerbungen sind als Selbstantrag oder durch Drittpersonen an das Landesamt für wissenschaftliche Forschung in Bozen zu richten. Der Antrag muss bis spätestens 31. Juli 2020 eingereicht werden.