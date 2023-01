Wohnen mitten in den Dolomiten ist kostspielig

Abtei/Cortina – Einen Wohnsitz in einem der bekannten Skiorte in den Alpen sein Eigen nennen zu können, ist für viele ein erstrebenswertes Ziel. Entsprechend hoch sind in den Hotspots die Quadratmeterpreise.

Einer Analyse des Immobilienportals Immobiliare.it zufolge sind die Preise im Jahr 2022 noch einmal kräftig nach oben gegangen. So liegen gleich zwei Orte in Südtirol im Spitzenfeld der Erhebung: Abtei im Gadertal und Wolkenstein im Grödner Tal – beides Orte umringt von den Dolomiten.

In Abtei wurden 2022 durchschnittlich 9.120 Euro pro Quadratmeter gezahlt. Das ist eine Zunahme von 14,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. In Wolkenstein wechselten hingegen im Durchschnitt 10.619 Euro pro Quadratmeter den Besitzer – eine Zunahme von 12,4 Prozent. Eine 80-Quadratmeter-Wohnung schlägt so mit mehr als einer Million Euro zu Buche.

Teurer ist es nur noch in Cortina, wo im Durchschnitt 10.672 Euro pro Quadratmeter gezahlt wurden. Im Vorjahresvergleich ein Plus von 7,9 Prozent.

Ebenfalls in der Aufstellung von Immobiliare.it ist St. Ulrich in Gröden: Dort kostet ein Quadratmeter durchschnittlich 8.011 Euro. Umgemünzt auf die 80-Quadratmeter-Wohnung sind dies rund 800.000 Euro.

Am günstigsten ist der Kauf einer Immobilie in Sestriere.