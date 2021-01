Wohngesundheit trifft Wohnkomfort

Bozen – Wir verbringen 90 Prozent unserer Zeit in Innenräumen, verzichten häufig auf natürliches Licht, überheizen gerne unsere Wohn- und Arbeitsräume, sind vielfältigen Lärmquellen ausgesetzt und atmen Luft, die bis zu fünfmal stärker verschmutzt ist als frische. Die Wissenschaft hat gezeigt, dass diese Art zu leben Folgen für unsere Gesundheit und unser Wohlbefinden hat. Welche das sind und wie man sie verringern oder gar vermeiden kann – darum geht es in einem Schwerpunkt bei Klimahouse Digital Edition.

“Es wird immer deutlicher, dass die Planung nachhaltiger Gebäude eine Analyse und ein Verständnis für die Bedürfnisse der Bewohner erfordert. Dies ist eine schwierige Aufgabe, denn sie erfordert eine tiefgreifende Weiterentwicklung und Umgestaltung der Planungswerkzeuge und -techniken. Eine Revolution, die den Menschen wieder in den Mittelpunkt des Projekts stellt. Darüber sprechen wir in vier Digital Talks“, erklärt Andrea Gasparella, Ordentlicher Professor an der Fakultät für Naturwissenschaften und Technik der Freien Universität Bozen.

Unsere Häuser mögen schön, energieeffizient und einladend sein, aber sind sie auch gesund und komfortabel? Damit ist das psychophysische Wohlbefinden von Menschen in einer bestimmten Umgebung gemeint. Dieses hängt von bestimmten Bedingungen ab, die weitgehend planbar sind und daher in der Verantwortung des Architekten liegen. Zu diesem Thema veranstaltet die Freie Universität Bozen gemeinsam mit den Universitäten IUAV Venedig und Trient, dem Politecnico Turin, der Technischen Universität Wien, der Bergischen Universität Wuppertal und der Technischen Universität Dänemark sowie Agorà Activities vier Digital Talks, die sich den vier wichtigsten Aspekten, gesunder und komfortabler Räume widmen: Luftqualität, Temperatur und Feuchtigkeit, Beleuchtung sowie Akustik. Gemeinsam mit jeweils einem ausgewiesenen internationalen Experten erörtern Andrea Gasparella und ein weiterer Fachmann die vier Themenbereiche in vier spannenden, halbstündigen Gesprächen.

Mit dem Thema Wohngesundheit beschäftigt sich auch der Klimahouse Congress. Gleich an seinem ersten Tag widmet sich die, wie gewohnt in Zusammenarbeit mit der KlimaHaus Agentur organisierte, Konferenz der „Raumluftqualität in Zeiten der Pandemie“. Hauptrednerin des Vormittags ist Philomena Bluyssen, ordentliche Professorin für Indoor Environment an der Technischen Universität Delft (NL) und eine der führenden Expertinnen zum Thema Luftqualität in Gebäuden und deren Auswirkungen auf die Gesundheit der darin lebenden Menschen. Sie hat kürzlich eine viel beachtete Studie über die Verbreitung des Coronavirus in der Innenraumluft veröffentlicht und das ins Leben gerufen, ein avantgardistisches Forschungslabor, das mit verschiedenen Innenraum-Umgebungsbedingungen experimentiert und daraus die entsprechenden Schlüsse für die (Neu-)Gestaltung gesunder Gebäude zieht.

Prof. Fabrizio Pregliasco, Italiens bekanntester Virologe, wird nur einer der vielen Experten sein, die an den in Zusammenarbeit mit HHH – Home, Health Hi-Tech – organisierten Gesprächen teilnehmen. In einer täglichen dreistündigen Live-Sendung werden die verschiedenen Talkrunden von jeweils einem Moderator mit unterscheidlichen Fachleuten zum Thema Wohngesundheit und -komfort in Innenräumen geführt – vom Arzt bis zum Staatsanwalt, vom Physiker bis zum Designer. Jeden Tag gibt es zudem jeweils halbstündige Schulungen für Fachleute im Rahmen der Health Academy.

Der Nationale Verband für thermische und akustische Isolierung ANIT bietet zudem am Mittwoch, den 27. Januar, zwei Seminare zum Thema gesundes Wohnen an: das erste wird sich auf den akustischen Komfort konzentrieren und das zweite auf die Möglichkeiten, bereits während der Planungsphase die Innenraumtemperatur in den Sommermonaten zu berücksichtigen.

Alle digitalen Events im Rahmen der dreitägigen Klimahouse Digital Edition sind einfach, bequem und sicher von zuhause aus verfolgbar via Live-Streaming durch den Kauf eines einzigen Digital Pass. Klimahouse Digital Edition erfährt freundliche Unterstützung durch viele Partner und Unternehmen, die auch in diesem schwierigen Jahr an die Veranstaltung glauben.

Klimahouse Digital Edition

Mittwoch 27. – Freitag 29. Januar

3 Tage | 2 virtuelle Bühnen | 57 Stunden Live-Streaming | 150 Redner | 100 Produktneuheiten

www.klimahouse.it/de