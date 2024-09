WTO-Generaldirektorin Okonjo-Iweala will zweite Amtszeit

Von: APA/AFP

Ngozi Okonjo-Iweala, erste Frau und erste Afrikanerin an der Spitze der Welthandelsorganisation (WTO), strebt eine zweite Amtszeit an. Ihr Sprecher teilte am Montag in Genf mit, Okonjo-Iweala habe offiziell ihre Absicht verkündet, für eine weitere vierjährige Amtszeit als Generaldirektorin zu kandidieren. Die 70-Jährige sehe sich auch durch die “überwältigende und breite Unterstützung” der Mitglieder dazu veranlasst.

Die aktuelle Amtszeit an der Spitze der 166 Mitglieder zählenden Welthandelsorganisation endet im August kommenden Jahres. Bisher gibt es keine anderen Kandidaten.

Die Ökonomin und frühere Finanzministerin Nigerias hatte die Leitung der WTO inmitten der Corona-Pandemie im März 2021 übernommen. Die WTO gehört neben dem Internationalen Währungsfonds (IWF) und der Weltbank zu den wichtigsten internationalen Organisationen in der Wirtschaftspolitik. Sie soll vor allem ein Forum für Verhandlungen zum Abbau von Zöllen sowie anderen Handelshemmnissen bieten und überwachen, ob internationale Handelsabkommen eingehalten werden.