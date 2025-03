XXXLutz schluckt polnische BRW Group ganz

Von: apa

Die XXXLutz Gruppe hat nun die gänzliche Übernahme des polnischen Möbelhändlers und -produzenten BRW Group fixiert, teilte sie am Donnerstag in einer Aussendung mit. Schon Mitte 2022 waren die ersten 50 Prozent des polnischen Unternehmens gekauft worden, nun die restlichen Anteile. Es gehe um Synergien. Wettbewerbsbehörden müssen noch zustimmen. Zum Kaufpreis machte Lutz keine Angaben.

Die Black Red White Group (BRW) betreibt laut Lutz unter anderem 82 Filialen, 78 davon in Polen. Dazu komme ein Netzwerk von rund 300 Vertriebspartnern in Polen. Die Firma hat gut 5.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die BRW Group exportiert seine Produkte in mehr als 30 Länder weltweit.

BRW werde weiter mit eigenständigem Management agieren und die Möbelproduktion unabhängig und eigenständig führen. “Gemeinsam werden wir dem steigenden Onlinehandel und dem rauen wirtschaftlichen Gegenwind in unserer Branche entgegentreten”, so Lutz-Sprecher Thomas Saliger. Man glaube an den stationären Handel in Kombination mit einem starken Onlineshop. “Zudem werden die BRW-Produktionsbetriebe von der starken Präsenz der XXXLutz Gruppe sowohl im stationären als auch im Onlinehandel in 14 europäischen Ländern profitieren.” BRW-CEO Mariusz Sosnierz: “Wir sind überzeugt, dass die Mitgliedschaft in der XXXLutz Gruppe auch und gerade im harten Wettbewerbsumfeld beste Voraussetzungen für die zukünftige Entwicklung mit klaren Wachstumschancen bietet.”