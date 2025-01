XXXLutz übernimmt deutsche Porta Gruppe mit 140 Standorten

Von: APA/dpa

XXXLutz expandiert weiter in Deutschland, Tschechien und der Slowakei: Dazu hat der österreichische Möbelhändler die Porta Gruppe aus Porta Westfalica in Nordrhein Westfalen übernommen. Die Porta Gruppe verfügt in diesen drei Ländern unter den Marken porta, Möbel Boss, Asko und Möbel Letz über 140 Standorte, teilte XXXLutz am Dienstag mit. Der Verkauf erfolgte unter Vorbehalt der kartellrechtlichen Zustimmung. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

Die Arbeitsverträge der rund 6.000 Porta-Beschäftigten sollen unverändert fortbestehen. Allerdings wird der Kauf von der deutschen Möbelbranche kritisch bewertet: “Käme dieser Kauf zustande, würde sich die ohnehin schon hohe Konzentration im deutschen Möbelhandel weiter verschärfen und eine bedrohliche Größenordnung erreichen”, heißt es in einer Reaktion der Verbände der deutschen Möbelindustrie. “Unsere mittelständischen Hersteller sehen sich seit Jahren einer wachsenden Marktmacht des Handels gegenüber und sind zu immer größeren Zugeständnissen gezwungen.”

Starke Partnerschaften gefragt

Die Gründerfamilien der Porta Gruppe, Gärtner und Fahrenkamp, scheiden mit dem Verkauf aus dem Unternehmen aus. “Für die Gründerfamilien ist dieser Schritt nicht einfach, geschieht jedoch in der Überzeugung, für die Unternehmensgruppe die besten Entwicklungschancen zu sichern”, sagte Paul de Jong, Geschäftsführer der porta-Holding. “Das Wettbewerbsumfeld, vor allem auch im Onlinemöbelhandel, erfordert neben hohen Investitionen auch starke Partnerschaften. XXXLutz ist mit seinem starken Omnichannelauftritt prädestiniert, zukünftig am Markt eine bedeutende Rolle zu spielen”, ergänzte de Jong.

“Wir glauben fest an den stationären Handel in Kombination mit einem starken Onlineshop”, begründete XXXLutz -Sprecher Thomas Saliger die Kaufentscheidung. “Die Kunden informieren sich gerne Online, aber wollen sich schlussendlich vor allem bei größeren Anschaffungen vor Ort im Möbelhaus von fachkundigem Personal beraten lassen und Möbel sowie Einrichtungsgegenstände testen und fühlen.”

XXXLutz betreibt mit rund 27.100 Mitarbeitern mehr als 370 Einrichtungshäuser in 14 europäischen Ländern und 24 Onlineshops in den Vertriebsschienen XXXLutz, Möbelix und Mömax. Die Gruppe erzielte zuletzt einen Umsatz von rund 6 Mrd. Euro.