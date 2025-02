Zehn Jahre Job Speed Dating: Jetzt anmelden

Von: luk

Bozen – Zehn Jahre Rendezvous mit dem Traumjob. Das Job Speed Dating bietet Studierenden, Absolvent:innen und jungen Berufstätigen die Möglichkeit, direkt mit Südtiroler Unternehmen in Kontakt zu treten. Das Event wird vom Praktika- und Jobservice der Freien Universität Bozen in Zusammenarbeit mit MUA und sh.asus organisiert und findet am 28. März ab 14.00 Uhr auf dem Campus Bozen Zentrum statt. Die Anmeldung zur Jubiläumsveranstaltung ist ab sofort möglich.

Das Job-Speed-Dating der Freien Universität Bozen hat sich in den letzten zehn Jahren als dynamische und effiziente Plattform für all jene etabliert, die auf der Suche nach einem Praktikumsplatz, einem ersten Job, einer neuen beruflichen Herausforderung sind oder ihr Netzwerk erweitern möchten. In kurzen, intensiven Acht-Minuten-Gesprächen haben Bewerber:innen die Chance, sich potenziellen Arbeitgebern vorzustellen, und ihre beruflichen Ziele zu präsentieren. Nach jedem „Date“ wechseln die Teilnehmenden den Tisch und lernen ein neues Unternehmen kennen, wodurch eine direkte und anregende Interaktion entsteht.

Die Zahlen sprechen für sich: In diesem Jahr haben sich 80 Unternehmen angemeldet, die insgesamt mehr als 235 Praktika- und Jobangebote im Veranstaltungsportal veröffentlicht haben. Für Bewerber:innen ist dies eine konkrete Chance, um Karrieremöglichkeiten auszuloten, einen ersten Eindruck zu gewinnen und – wenn die Chemie stimmt – weiterführende Gespräche im Unternehmen oder online zu führen.

Zum zehnjährigen Jubiläum des Job Speed Datings am 28. März hat der Praktika- und Jobservice für alle Teilnehmenden eine besondere Überraschung vorbereitet, die diesen Tag noch unvergesslicher machen wird.

„Das Job-Speed-Dating ist eine einzigartige Gelegenheit für alle, die die Arbeitswelt auf direkte und dynamische Weise kennenlernen möchten. Diese Initiative bringt junge Talente mit Unternehmen aus der Region zusammen und fördert den Austausch zwischen Studierenden, Absolvent:innen und potenziellen Arbeitgebern“, erklärt Iris Tappeiner, Leiterin des Praktika- und Jobservice der unibz. Die Veranstaltung richtet sich nicht nur an Studierende und Absolvent:innen der Freien Universität Bozen, sondern auch an alle, die an anderen Universitäten in Italien oder im Ausland studiert haben und nun in Südtirol arbeiten möchten. Damit öffnet sich die Universität der Region und schafft eine ideale Plattform, um neue Talente anzuziehen und die Verbindung zwischen der akademischen Welt und dem lokalen Arbeitsmarkt zu stärken.

Die Anmeldung für Kandidaten ist bis zum 6. März 2025 auf www.jobspeedating.it möglich.