Zertifizierter Nachhaltigkeitsbericht nach europäischem VSME-Standard

Von: luk

Bozen – Der Raiffeisenverband Südtirol hat seinen dritten Nachhaltigkeitsbericht veröffentlicht und dafür erstmals eine Zertifizierung nach dem europäischen VSME-Standard erhalten. Die Übergabe des Zertifikats durch das Ökoinstitut Südtirol erfolgte vergangenen Juni im Raiffeisenhaus in Bozen.

Nach den Nachhaltigkeitsberichten 2019 und 2023 wurde der aktuelle Bericht erstmals nach dem VSME-Standard (Voluntary Sustainability Reporting Standard for non-listed SMEs) erstellt. Dieser freiwillige europäische Standard bietet Unternehmen einen klaren Rahmen für eine nachvollziehbare Nachhaltigkeitsberichterstattung.

Nachhaltigkeit als genossenschaftlicher Auftrag

„Nachhaltigkeit gehört zum genossenschaftlichen Selbstverständnis von Raiffeisen. Regionalität, langfristiges Denken und Verantwortung gegenüber den Menschen bilden für uns zentrale Leitlinien. Mit dem neuen Bericht machen wir unsere Entwicklung noch transparenter“, sagte Verbandsobmann Herbert Von Leon, der das Nachhaltigkeitszertifikat entgegennahm.

Der neue Bericht dokumentiert die Nachhaltigkeitsaktivitäten des Raiffeisenverbandes in den Jahren 2023 bis 2025. Dazu zählen unter anderem Maßnahmen zur Förderung umweltfreundlicher Mobilität, die Einführung nachhaltigerer Arbeitsmodelle, Investitionen in Energieeffizienz sowie die Weiterentwicklung der internen Governance-Strukturen. Ein Schwerpunkt liegt auch auf der bevorstehenden Sanierung und dem Neubau des Raiffeisenhauses in Bozen unter energieeffizienten Gesichtspunkten.

Einblick in die Nachhaltigkeitsaktivitäten

Inhaltlich überprüft und bestätigt wurde der Nachhaltigkeitsbericht des Raiffeisenverbandes durch das Ökoinstitut Südtirol. „Der Bericht wurde insgesamt konform mit den Anforderungen des zugrunde liegenden VSME-Standards erstellt“, unterstrich die Geschäftsführerin des Ökoinstituts Südtirol Sonja Abrate bei der Übergabe.

Positiv wird im Prüfbericht des Ökoinstituts hervorgehoben, dass der Nachhaltigkeitsbericht in vielen Bereichen über die verpflichtenden Mindestangaben hinausgeht. Dadurch bietet er einen umfassenden Einblick in die Nachhaltigkeitsaktivitäten des Raiffeisenverbandes. Gleichzeitig wird im Prüfbericht die noch stärkere Einbindung der Mitarbeitenden und der Mitgliedsgenossenschaften in den Nachhaltigkeitsprozess empfohlen.

Der Nachhaltigkeitsbericht wurde in Zusammenarbeit mit ROI-Team Consultant und dem Ökoinstitut Südtirol erstellt. Grundlage bildeten Workshops des Nachhaltigkeitsteams mit Stakeholdern, Mitarbeiterbefragungen sowie die Berechnung der CO₂-Emissionen nach internationalen Standards.