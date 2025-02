Ziel: Junge Talente in Südtirol zu halten

Von: luk

Bozen – Der Rektor der Freien Universität Bozen, Alex Weissensteiner war kürzlich bei der Sitzung des Generalrates des Unternehmerverbandes Südtirol zu Gast. Im Mittelpunkt stand dabei die Frage, wie es gemeinsam gelingen kann, junge Talente in Südtirol zu halten bzw. von umliegenden Regionen und Ländern hierher zu bringen.

„Südtirol braucht junge Menschen, die hier leben, arbeiten und sich entfalten möchten. Aufgrund des demografischen Wandels stehen wir im internationalen Wettbewerb um Arbeitskräfte. Nur wenn wir gemeinsam mit den anderen Akteuren in Südtirol daran arbeiten, attraktive Rahmenbedingungen zu schaffen, werden wir in diesem Wettbewerb Erfolg haben können. Die Freie Universität Bozen leistet einen zentralen Beitrag dazu, Talente anzuziehen. Damit dies weiterhin möglich ist, müssen wir uns für gemeinsame Ziele – wie leistbaren Wohnraum, aber auch eine funktionierende Mobilität – einsetzen“, so der Präsident des Unternehmerverbandes Südtirol, Heiner Oberrauch.

Uni-Rektor Alex Weissensteiner betonte die gute Zusammenarbeit mit den Unternehmen im Land: „Unsere Studienabgänger:innen findet im Schnitt nach 2,5 Monaten einen Job in Südtirol. Bereits während der Ausbildung gibt es einen engen Austausch mit den Unternehmen. Unsererseits wollen wir in Zukunft verstärkt auf praxisnahe Weiterbildungsangebote für Berufstätige setzen sowie auf innovative Lernmethoden, bei denen interdisziplinäre Teams an konkreten Problemen und Lösungen auch unter Einbindung der Unternehmen arbeiten.“

Die Unternehmen unterstrichen, dass es ihnen ein Anliegen ist, bei der praxisnahen Ausbildung eine zentrale Rolle zu spielen. Besonders geschätzt wird von den Betrieben auch die Entwicklung der Spinoff- und Startup-Szene, die dank der Universität erfolgt ist. „Wir sind uns sicher, dass es uns gemeinsam in Zusammenarbeit mit allen Stakeholdern gelingen kann, Südtirol für junge Menschen zu einem attraktiven Studien-, Arbeits- und Lebensort zu machen“, so Oberrauch und Weissensteiner abschließend.