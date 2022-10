Zimmerer Marcel Bolego holt Silbermedaille

Basel – Die WorldSkills 2022 finden derzeit in 15 verschiedenen Ländern statt. In Basel kämpften die letzten Tage (vom 11. bis zum 14. Oktober) zwei Südtiroler um die ersten Plätze. Der Holzbaumeister und Zimmerer Marcel Bolego sowie der Tischler Jonas Prinoth gaben alles, um vorne mit dabei zu sein.

Südtirol blickt mit Stolz in die Schweiz, wo heute die Wettkämpfe der Holzbaumeister und Zimmerer sowie der Tischler zu Ende ging. Am Samstag um 14 Uhr war es dann endlich so weit: die Schlussfeier wurde in der Messe Basel zelebriert und mit Spannung blickten unsere Südtiroler Teilnehmer auf die Ergebnisse.

„Wir dürfen gratulieren und freuen uns mit dem Zimmerer Marcel Bolego, der die Silbermedaille mit nach Hause nehmen darf“, betonen der offizielle Delegierte von WorldSkills Italy Gert Lanz und der technische Delegierte Thomas Pardeller. Der amtierende Europameister kämpfte gegen 11 junge Talente aus der ganzen Welt und stand vor allem am Ende des Wettkampfes besonders unter Druck. Die Wettkampfzeit musste sogar von 22 Stunden auf 23,5 Stunden erhöht werden, um das komplexe Gartenhaus genau nach Zeichnung und Maß fertigzustellen. Mit ihm freut sich auch sein Experte Siegfried Brunner und die Fangemeinde zu Hause. Mit dabei war auch der Obmann und Arbeitgeber von Marcel, Mathias Piazzi von der gleichnamigen Zimmerei.

Auch Tischler Jonas Prinoth darf sich freuen. Durch seine hervorragende Arbeit darf er das beliebte „Medallion of Excellence“ mich nach Hause nehmen. Neben den drei Erstplatzierten, ist das eine Auszeichnung für jene, die eine besonders hohe Punktezahl erreichten. Mit ihm freut sich sein Experte Christian Bachmann und der Arbeitgeber Tischlerei Bernardi Elmar. Jonas stand mit 19 Konkurrenten im Rennen und musste einen Dekorationsschrank bauen.

Südtirol gratuliert den zwei Teilnehmern und wird auch bei den nächsten Wettbewerben noch aktiv mitfiebern. Sämtliche Leistungen und Ergebnisse der Wettbewerbe sind auf www.worldskills.it abrufbar.