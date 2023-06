Zu Gast beim „weißen Gold“

Laas – Die Jahresversammlung der Berufsgemeinschaft der Steinmetzinnen und Steinmetze fand im Laaser Marmorbruch statt.

In der Einladung zur Jahresversammlung der Steinmetzinnen und Steinmetze im lvh wurde als Voraussetzung an einer Teilnahme „festes Schuhwerk und gute Kleidung“ genannt. Dass dieser Aufruf seine Gründe hatte, sollten die Mitglieder der Berufsgemeinschaft sehr bald feststellen. Zunächst traf man sich im Marmorwerk der Firma Lasa Marmo. Von dort aus ging es jedoch mit einem Shuttle nach zwanzigminütiger Fahrt in den Marmorbruch bei Laas. Bei einer solch einmaligen Gelegenheit durfte auch eine Führung durch den Bruch nicht fehlen, deshalb das feste Schuhwerk.

Bei der zweistündigen Führung erklärte Bruchleiter Hans Hauser den Anwesenden nicht nur die verschiedenen Techniken, welche beim Abbau des „weißen Goldes“ – Marmor – verwendet werden, sondern er erzählte auch über die Geschichte und die Verwendung des edlen Baustoffes. Laaser Marmor ist auf der ganzen Welt begehrt und wurde zuletzt in der U-Bahn-Station des neuen One World Trade Center in New York verwendet.

Bei den anschließenden Wahlen, welche in der Kantine des Bruchs stattfanden, wurde Hans Karl Trojer als Obmann der Steinmetzinnen und Steinmetze im lvh bestätigt. Ihm zur Seite stehen in den folgenden fünf Jahren Doris Jacob (Jacob KG), Bruno Lechner (Natursteine Lechner, Felix Freund und Thomas Mayr (Mayr Josef & co. KG).