Zukunft auf starkem Fundament: Stabübergabe bei Athesia

Von: Matthias Knapp

Bozen – Generationenwechsel in der Führung der Athesia Unternehmensgruppe: Mit 1. August 2026 übernimmt Georg Ebner die Funktion des geschäftsführenden Vorstandsmitglieds (CEO) der Athesia AG, zu der heute insgesamt 31 Gesellschaften gehören. Er folgt auf Michl Ebner, der die Entwicklung der Unternehmensgruppe seit dem 1. Jänner 1995 als Direktor, Geschäftsführer und auch als Präsident maßgeblich geprägt hat.

Die Weichen für diesen Führungswechsel wurden Ende Juni im Rahmen der turnusmäßigen Neuwahlen der Athesia-Gremien gestellt. Auf Vorschlag von Michl Ebner wurde Georg Ebner im Zuge der Neuwahlen zum neuen Vorsitzenden der Geschäftsführung designiert. Damit beginnt für Athesia ein neues Kapitel in der Unternehmensgeschichte. Der Generationenwechsel steht für Kontinuität und Stabilität sowie für die konsequente Weiterentwicklung der Unternehmensgruppe. Er verbindet die Werte eines traditionsreichen Unternehmens mit dem Anspruch, auch künftig verantwortungsvoll und zukunftsorientiert zu handeln.

Neuverteilung der Führungsaufgaben: Georg Ebner wird CEO

Georg Ebner absolvierte sein Studium an der Università Cattolica del Sacro Cuore in Piacenza, an der Korea University in Seoul, an der Northeastern University in Boston, an der Harvard University und am Massachusetts Institute of Technology (beide ebenfalls Boston); er arbeitete im internationalen Finanz- und Investmentbereich, darunter in Chicago, London, New York und Miami.

Seit Jänner 2019 ist er in der Athesia Unternehmensgruppe tätig, unter anderem als Leiter der Stabstelle Mergers & Acquisitions (M&A) und als Chief Development Officer im Holding Management.

In seiner neuen Funktion in der Geschäftsführung wird Georg Ebner weiterhin von Christian Unterhofer (Chief Financial Officer) und Peter Stürz (Chief Operating Officer) unterstützt. Bereits im Vorfeld des Führungswechsels wurden innerhalb des Holding Managements die Zuständigkeiten neu geordnet und die Portfolios entsprechend verteilt. Georg Ebner verantwortet demnach die Divisionen Deutsche Medien, Italienische Medien, Werbung & Online-Medien, Hotel & Gastronomie sowie die Beteiligungen. Christian Unterhofer zeichnet für die Divisionen Druckerei sowie Energie & Umwelt verantwortlich, während Peter Stürz für die Divisionen Handel & Verlag, Kalender sowie Reisen & Events zuständig ist.

Michl Ebner bleibt Präsident

Michl Ebner bleibt der Unternehmensgruppe weiterhin eng verbunden. Als Präsident der Verwaltungsräte wird er seine langjährige Erfahrung und sein umfassendes Wissen auch künftig einbringen. Darüber hinaus verantwortet er die Division Alpin Arena Schnals, die Führung des Castel Fahlburg sowie die land- und forstwirtschaftlichen Tätigkeiten.

Der Zeitpunkt des Führungswechsels besitzt eine besondere Symbolkraft: Genau vor 55 Jahren, am 1. August 1971, begann Michl Ebner seine berufliche Laufbahn bei Athesia. Nach seinen Lehrjahren in der Druckerei wechselte er in die Redaktion der „Dolomiten“, anschließend in die Personalverwaltung und wurde 1981 zum Sekretär des Vorstandes ernannt. Es folgten die Funktionen des Vizedirektors sowie ab dem 1. Jänner 1995 jene des Direktors und geschäftsführenden Vorstandsmitglieds und später Präsidenten der Athesia Gruppe.

Parallel zu seinen unternehmerischen Aufgaben engagierte sich Michl Ebner über viele Jahre auch in der Politik. Er war Abgeordneter im italienischen Parlament (1979 – 1994) und Mitglied des Europäischen Parlaments (1994 – 2009). Seit 2008 steht er zudem als Präsident an der Spitze der Handelskammer Bozen.